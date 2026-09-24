“Escondida en mi cabeza”, el derrotero de la madurez

El 1 de octubre llega a las salas Escondida en mi cabeza, una película de Lucas Vivo García Lagos protagonizada por Nicolás Furtado, Agustina “Papryka” Suásquita, Alejandra Flechner, Jaime “Louta” James, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López, Maxi de la Cruz y Joaquín Levinton.

¿Qué pasaría si la solución a todas tus deudas y problemas dependiera de una maldita contraseña que no podés recordar?

Esta explosiva y delirante comedia sigue a un hombre que luego de un accidente despierta, 14 años en el futuro, frente a la oportunidad de su vida: un pozo millonario en criptomonedas atrapado detrás de una contraseña escondida en su cabeza.

Sinopsis

¿Quién no perdió nunca las llaves, el teléfono o la contraseña que podría hacerlo millonario? Cuando el encantador pero inmaduro Erni (Nicolás Furtado) pierde su trabajo en un parque de atracciones y el amor de Coni (Papryka Suásquita) en el mismo día, termina en un bar junto al excéntrico “Young Geezer” (Louta), quien lo convence de invertir toda su indemnización en Bitcoins justo antes de sufrir un absurdo accidente que lo deja en coma.

Catorce años después, Erni despierta con su madre (Alejandra Flechner) tapada de deudas y una billetera virtual que hoy vale millones, pero con un pequeño detalle: no recuerda la contraseña. Para recuperar la fortuna y salvar a su familia, tendrá que indagar en su pasado.

Una disparatada comedia para ver con amigos acerca de madurar y encontrarse a sí mismo.