El Gobierno expresó que la visita del Papa “es una oportunidad de encuentro para los argentinos”

Tras la confirmación oficial del Vaticano, el Gobierno nacional también dio a conocer el programa de la visita apostólica que el Papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, junto a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y la representación de la Santa Sede en el país.

Se tratará de un “evento histórico para millones de argentinos y desde el Gobierno nacional estamos trabajando sostenidamente para garantizar las condiciones necesarias”, expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, acompañado por el canciller, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

En su mensaje, Michael Wallace Banach expresó el “profundo agradecimiento de la Santa Sede al presidente Javier Milei y al Gobierno no solo por invitar al papa León XIV al país, sino también por su generosidad y disposición”.

“Hemos podido comprobarlo de manera concreta durante las recientes visitas de los organizadores. Y nuestro agradecimiento se extiende a todas las autoridades locales que trabajan arduamente para garantizar el éxito del viaje apostólico”, completó.

En tanto, el canciller destacó que para el Gobierno nacional la visita tiene una “significación muy especial porque es el resultado de un proceso de diálogo y trabajo conjunto con la Santa Sede iniciado a partir de las invitaciones formuladas oportunamente al Santo Padre por el presidente Javier Milei y por la iglesia argentina, y desarrollado durante estos meses con enorme responsabilidad institucional”.

AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV EN SU HISTÓRICA VISITA A ARGENTINA



El Canciller, Pablo Quirno; la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Vocero Presidencial, Adrián Ravier; el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el Nuncio… pic.twitter.com/ERUCkGKtTT — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 21, 2026

“Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un jefe de Estado, una visita apostólica al pueblo argentino que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza”, afirmó Quirno y agradeció especialmente al papa León XIV “por haber decidido visitar a la Argentina”, así como a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica y a la Conferencia Episcopal Argentina “por la confianza y la cooperación permanente con nuestros equipos”.

Asimismo resaltó la “disposición de todos los organismos nacionales, de la ciudad de Buenos Aires, de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y de los municipios que participan de esta organización” por el trabajo articulado con la delegación vaticana y la iglesia argentina, y remarcó que el programa “refleja la amplitud de la visita”, que incluye encuentros institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos del Santo Padre.

El canciller ponderó, además, que Aerolíneas Argentinas “tendrá el honor de trasladar a su Santidad” en su recorrido por nuestra región, y ratificó que “nuestro objetivo es que el Papa pueda cumplir plenamente su misión pastoral y que los argentinos puedan recibirlo y participar de esta visita de manera ordenada y segura”.

“Esperamos que su presencia sea una oportunidad de encuentro para los argentinos y que podamos recibirlo con la hospitalidad y el afecto que caracterizan a nuestro pueblo”, cerró el titular de la cartera diplomática.

Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó “los trabajos y los acuerdos preliminares” para la visita del Santo Padre y presentó el lema escogido para la ocasión: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.