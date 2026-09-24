Euforia girasolera: “Los precios internacionales siguen estando extraordinariamente altos”

El asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), Jorge Ingaramo, destacó que la cadena sectorial inició la campaña 2026/27 con expectativas favorables, impulsada por una mayor intención de siembra, precios internacionales firmes y un fuerte crecimiento de las exportaciones.

El especialista precisó que “estamos en proyecciones de siembra de 3 millones de hectáreas, un 5,4 % más que el año pasado”.

Luego, ponderó el peso específico de las labores en el norte del país. “De esas 3 millones ya se han implantado 800 mil hectáreas, básicamente en Chaco y el norte de Santa Fe”, detalló.

“El estado de los cultivos está entre óptimo y excelente, digamos, no hay problema de falta de humedad”, anexó Ingaramo en declaraciones a Canal E.

En cuanto al aumento del área a la rentabilidad del cultivo y a la mejora de los precios internacionales, los cuales, según mensuró, “siguen estando extraordinariamente altos”.

En ese sentido, explicitó que las cotizaciones se mantienen “por lo menos 40 % más altos de los previos a la invasión de Rusia a Ucrania, que fue en el 2022”.

“El productor ha adoptado el girasol porque hace cuatro campañas que gana plata con el girasol”, resumió el economista.

Finalmente, consignó que “el girasol tiene un 42 % de referencia de rendimiento de aceite, pero normalmente en la Argentina se consiguen 47, 48 y hay lotes que consiguen 52, 53 por ciento”.