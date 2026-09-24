Tres décadas de reggae nacional y popular

Este lunes 21 de septiembre, Nonpalidece está cumpliendo 30 años de carrera, dando inicio a un aniversario que recorrerá distintas ciudades y escenarios durante los próximos meses.

Como parte de esta celebración, Nonpalidece publicó en sus redes un emotivo video que recorre sus tres décadas de trayectoria, desde sus comienzos hasta la actualidad.

Pero esto fue apenas un vistazo de todo lo que se viene de este gran aniversario, que ahora comienza a celebrarse a lo grande con su público.

En estos días, Nonpalidece dio a conocer dos grandes novedades: el show del próximo 1 de octubre en el C Art Media ya se encuentra completamente agotado y se suman nuevas fechas a la gira de 30 años: El 31 de octubre en Quilmes, el 24 de octubre en Tigre y el 13 de noviembre en Mendoza, con más fechas por confirmarse.

Formada a mediados de los años 90 en Tigre, Buenos Aires, Nonpalidece construyó durante estas tres décadas una historia atravesada por canciones, escenarios y viajes, que la llevó a recorrer Argentina, distintos países de Latinoamérica, y también Jamaica, la cuna del reggae.

Ahora, ese recorrido se transforma en una gira aniversario bajo el concepto “30 años, 30 canciones y entradas a $ 30.000”, con una serie de shows que repasarán distintas etapas de la trayectoria de la banda y llevarán este aniversario a nuevos escenarios.

La gira continuará por Bogotá, Medellín, Tigre, Quilmes, Río Cuarto, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y Mar del Plata.

Próximos shows