Le suspendieron la licencia a Icardi cuando manejaba con la China Suárez: la peligrosa maniobra

Lo que comenzó como una publicación distendida en redes sociales durante un domingo de lluvia terminó en una severa sanción del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. La cartera vial resolvió este lunes la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir del futbolista Mauro Icardi, tras la difusión de un polémico video grabado mientras manejaba acompañado por su pareja, la actriz Eugenia "la China" Suárez.

La medida fue oficializada bajo el título "Icardi al volante con licencia vencida". Tras cruzar los datos del deportista en el sistema del Registro Único de Infracciones de Tránsito, las autoridades constataron una doble falta: la imprudencia al volante expuesta en las imágenes y que Icardi circulaba con la licencia vencida desde mayo de 2019, sin haber realizado la renovación correspondiente en el país.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

El video de la polémica y los detalles de la sanción

El detonante del caso fue una grabación difundida el domingo 20 de septiembre. En las imágenes se observa a la China Suárez quitarse el cinturón de seguridad y sacar medio cuerpo por la ventanilla del vehículo en movimiento, mientras Icardi continuaba al volante en medio de la lluvia.

Frente al impacto mediático del video, las autoridades bonaerenses aplicaron la Ley Provincial N° 13.927 y detallaron los puntos centrales de la sanción:

Falta de resguardo vial: Desde la cartera de Transporte fundamentaron que el conductor debió detener de inmediato la marcha del automóvil para preservar la integridad física de los ocupantes y de terceros.

Registro vencido por más de siete años: Las autoridades confirmaron que el jugador no revalidó su documento de conducir en el territorio nacional desde mayo de 2019.

Evaluación psicológica obligatoria: Para recuperar el registro, Icardi deberá tramitar una nueva licencia en su jurisdicción de residencia y someterse a un examen psicológico de aptitud para volver a estar habilitado al volante.

Desde el Gobierno provincial reafirmaron que las conductas que ponen en peligro la seguridad en calles y rutas no serán pasadas por alto, remarcando la importancia del cumplimiento estricto de las normas de tránsito independientemente de la notoriedad pública de los infractores.