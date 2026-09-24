Crimen en Colegiales: mataron a un profesor de boxeo en una plaza y detuvieron al sospechoso armado

Un impactante episodio de violencia conmociona al barrio porteño de Colegiales. Gonzalo Iñaki Andueza, un reconocido profesor de boxeo, preparador físico y publicista de 40 años, fue asesinado de un balazo en el abdomen en una plaza pública durante la madrugada del domingo. Horas más tarde, la Policía de la Ciudad logró detener al presunto autor del disparo cuando intentaba abordar un auto de alquiler para fugarse.

El homicidio ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana en la intersección de las calles Moldes y Aguilar. Andueza se encontraba reunido con un grupo de personas cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, se escuchó una detonación. La víctima cayó gravemente herida al suelo y fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano, donde falleció al mediodía tras ser intervenida por el equipo médico.

Quién era la víctima y la conmoción en el ámbito del boxeo

Gonzalo Andueza —conocido por sus amigos y alumnos como "Gonza" o "Goni"— contaba con una extensa trayectoria en el ámbito del acondicionamiento físico y el entrenamiento deportivo:

Actividad docente: Se desempeñaba como instructor de boxeo en el gimnasio Sparring Dojo (Avenida Córdoba al 3300, Almagro) y mantenía un activo vínculo con Solo Box Gym , ubicado en Belgrano.

Perfil profesional: Además de su dedicación a los deportes de contacto, trabajaba como publicista y compartía frecuentemente sus proyectos y rutinas en redes sociales.

Mensajes de despedida: Tras confirmarse su muerte, las redes se llenaron de homenajes. "Con mucho dolor despedimos a nuestro profe. ¡No te vamos a olvidar Gonza! Descansá en paz", publicaron desde Sparring Dojo, mientras que desde Solo Box Gym expresaron: "Te voy a recordar mientras viva, amigo".

El operativo cerrojo y el secuestro del arma

Pocas horas después del ataque, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un dispositivo de localización que culminó con la captura del principal sospechoso: un joven de 25 años interceptado a la salida de un domicilio de la zona cuando intentaba subir a un vehículo solicitado por aplicación.

Al revisar sus pertenencias, los agentes le secuestraron una mochila que contenía un importante arsenal:

Una pistola marca Taurus Milenium.

Tres cargadores completos.

34 municiones del mismo calibre.

Un teléfono celular.

El detenido y el armamento quedaron a disposición de la Justicia, en tanto la fiscalía de turno ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del perímetro de la plaza para reconstruir la secuencia exacta del ataque.