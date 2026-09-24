El Papa León XIV llega a Claypole: los detalles de una jornada histórica

El municipio de Almirante Brown inició la cuenta regresiva para recibir un acontecimiento sin precedentes. El próximo lunes 9 de noviembre, el Papa León XIV arribará a la localidad de Claypole para encabezar una jornada histórica centrada en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

Para coordinar los aspectos logísticos y de seguridad que exige la llegada de la comitiva del Vaticano, Mariano Cascallares encabezó una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco junto al intendente interino, Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

¡ALTE BROWN RECIBIRÁ LA BENDICIÓN DEL PAPA!



🇦🇷🇻🇦 Recibimos la confirmación de que el próximo lunes 9 de noviembre el Papa León XIV Visitará Almirante Brown en una jornada histórica.



Por eso hoy junto a @JuanoFabiani, @paulaeichel, @nicolaspj80 y el equipo de @MunicipioBrown… pic.twitter.com/Df4sN0rEIl — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) September 21, 2026

El recorrido papal y el despliegue de seguridad en el distrito

De acuerdo con el cronograma oficial comunicado por las autoridades, el ingreso del Santo Padre al Pequeño Cottolengo Don Orione está programado para las 9:15 horas. El Municipio dispondrá un operativo especial sobre las principales arterias de circulación para garantizar la seguridad de la comitiva y la contención de los miles de fieles que se volcarán a las calles.

El plan logístico abarca los siguientes puntos estratégicos:

Ingreso y recorrido principal: El trayecto abarcará la avenida Monteverde desde el límite con la localidad de Malvinas Argentinas hasta el ingreso a Claypole.

Puntos clave de control: Habrá un despliegue reforzado de seguridad y ordenamiento vial en zonas neurálgicas como el Viaducto Papa Francisco y la Rotonda El Vapor .

Coordinación y prensa: Dispositivo integral entre las áreas del COM, fuerzas de seguridad y equipos de comunicación para asistir a los medios acreditados y vecinos.

Una visita enfocada en la contención y la inclusión

El eje central de la presencia de León XIV en el distrito será su encuentro con la comunidad del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución de referencia regional dedicada a brindar atención, salud y contención afectiva a personas con discapacidad.

Al término de la reunión de gabinete, Mariano Cascallares expresó la significación del evento para la zona sur del Gran Buenos Aires: "Convocamos al querido pueblo de Almirante Brown a abrir sus corazones y recibir al Papa León XIV en esta visita histórica a nuestro querido distrito. Estamos trabajando para que esta jornada tan especial pueda desarrollarse de la mejor manera y acompañar un acontecimiento que va a quedar marcado en la historia".