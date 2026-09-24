Bomba de tiempo en La Costa: ocultaron fugas de gas en escuelas y siguieron las clases igual

Más de mil estudiantes y casi 150 trabajadores de la educación quedaron expuestos a fugas de gas activas en tres escuelas del Partido de La Costa, con varias evacuaciones en estas últimas semanas, según consta en una denuncia sindical presentada ante la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi.

La denuncia fue motorizada por SUTEBA La Costa-General Lavalle y se enfoca, entre otras situaciones de gravedad, en tres establecimientos: la Escuela Primaria Nº 13 de Santa Teresita, la Escuela Primaria Nº 3 de Las Toninas y el Jardín de Infantes Nº 904 de Mar del Tuyú. En total, se trata de 1.042 estudiantes de nivel primario e inicial y 147 trabajadores (99 docentes y 48 auxiliares) que quedaron expuestos a fugas de gas activas “por decisión de las autoridades del Consejo Escolar y la Jefatura Distrital”, quienes “teniendo en sus manos los informes de los gasistas” optaron por seguir con las actividades como si nada pasara.

En este marco, y con el antecedente de la subejecución del Fondo Educativo, se solicitó a la ministra Terigi el desplazamiento de la jefa distrital, Laura Moramarco (de vacaciones en Brasil) y la intervención del Consejo Escolar de La Costa al cual “avocaron” por la “gravedad” de los hechos. Su tesorero, Favio Zabala, permanece de vacaciones -también en el exterior- hasta el 26 de septiembre.

Riesgo de explosión

De acuerdo a la presentación, las pruebas de hermeticidad realizadas entre el 18 y el 21 de julio arrojaron como resultado “fugas con llaves de paso abiertas”. A pesar de estar en conocimiento, esos informes fueron ocultados” durante 20 a 25 días” y las escuelas siguieron funcionando por decisión del Consejo Escolar y de la Jefatura Distrital: con servicio de SAE durante el receso invernal y con clases presenciales desde el 3 de agosto, con todo el riesgo que ello implicó.

El 13 de agosto, a partir de la denuncia realizada por el sindicato ante la empresa CESOP de San Bernardo, la distribuidora procedió al corte de suministro de gas por peligro en las tres escuelas de manera simultánea. Las actas oficiales de la empresa confirmaron la detección de fugas activas y la clausura de diferentes artefactos, que debieron ser luego reparados y cambiados por parte del Consejo Escolar.

La presentación responsabiliza al Consejo Escolar de La Costa, presidido por María Candela López, y a la Jefatura Distrital, a cargo de Laura Moramarco.

El luctuoso recuerdo de Moreno

El 2 de agosto de 2018, a las 8.06 horas, se produjo la explosión de la Escuela Nº 49 de Moreno, justamente por una pérdida de gas, que se llevó las vidas de Sandra Calamano (vicedirectora) y Rubén Rodríguez (auxiliar).

“No fue un accidente, fue el resultado del ajuste y la desidia del Gobierno de María Eugenia Vidal y Gabriel Sánchez Zinny”, expuso en ese momento el SUTEBA, en alusión a la entonces gobernadora y su ministro de Educación.

Las responsabilidades

Ante la gravedad de los hechos, se solicitó el desplazamiento y separación preventiva con sumario e investigación sumarial para Moramarco y las inspectoras areales de Primaria (Patricia González) y de Nivel Inicial (Silvina Perriel), y que la Dirección General de Cultura y Educación (Flavia Terigi) realice la denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y peligro.

¿Qué se logró al momento?

Tras la presentación realizada el 24 de agosto, se logró la avocación del Consejo Escolar de La Costa, con intervención directa de la ministra Terigi.

#Peligro 🚨🏫 Bomba de tiempo en La Costa: denunciaron fugas de gas en escuelas y que las clases continuaron



Más de mil alumnos y casi 150 trabajadores de la educación habrían quedado expuestos a fugas de gas activas en tres establecimientos del Partido de La Costa. La grave… pic.twitter.com/teIlJPMZZh — ANDigital (@ANDigitalOK) September 22, 2026

A partir de esta medida se lleva adelante:

Una revisión integral de todo el sistema de gas de todas las escuelas del distrito.

Un avocador que está auditando y haciéndose cargo de regularizar el trabajo que no realizó el Consejo Escolar en términos de instalaciones de gas, calefacción y reposición de matafuegos.

El abordaje de las situaciones prioritarias de infraestructura escolar que el Consejo Escolar no resolvió.

En este contexto, la jefa distrital salió de licencia por vacaciones, de la misma manera que al tesorero del Consejo Escolar, Favio Zavala.

Intervención de hecho y vacaciones

“Quienes tienen la responsabilidad como funcionarios de garantizar la seguridad y escuelas dignas para que los docentes puedan enseñar y los estudiantes puedan aprender en las mejores condiciones, no pueden estar de vacaciones cuando no garantizaron lo que debían garantizar en su momento”, alertó la titular de SUTEBA La Costa-General Lavalle, Vanesa Lara Ramos.

En igual tono, puso de relieve que “son quienes deben ser responsables de llevar adelante las políticas educativas en representación de la Dirección General de Escuelas, por parte de la Jefatura Distrital, y en representación del intendente municipal, por parte del Consejo Escolar, dado que la presidencia, la tesorería y la mayoría de los consejeros escolares pertenecen al bloque oficialista de Juan de Jesús”.

“No fue una falla técnica. Fue una decisión de ocultar información y mantener escuelas abiertas con fugas de gas activas. Y esto no puede quedar impune. La DGCyE debe avanzar en los sumarios internos y en la denuncia penal”, anexó la referente sindical.

Lección no aprendida

“En Moreno, cuando explota la escuela donde estaban Sandra y Rubén, había un avocador, había una intervención al Consejo Escolar porque se estaban dando irregularidades y no se llegó a tiempo a intervenir en esa escuela. Nosotros por eso pedimos rápidamente que lo primero que haga el avocador sea las pruebas de hermeticidad y es lo que están haciendo”, finalizó Ramos.

Así las cosas, el que se vive en el Partido de La Costa es un escenario que no solo expone una alarmante negligencia administrativa, sino una falta absoluta de empatía institucional donde las autoridades decidieron mirar hacia otro lado mientras la comunidad educativa convivía a diario con un peligro latente.

El fantasma de Moreno debió ser una lección definitiva, pero a la luz de los hechos, la irresponsabilidad directiva sigue poniendo en vilo a miles de familias, y parece que nadie se uiere hacer cargo.