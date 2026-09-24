Lo que comenzó como un encuentro extraordinario entre dos de los músicos fundamentales de la historia del rock argentino se convirtió, a lo largo de los últimos meses, en uno de los acontecimientos musicales más convocantes del año. Serú Girán por Lebón y Aznar agotó cada una de sus presentaciones en el Movistar Arena y llevó su repertorio a distintas ciudades del país, consolidando una gira que sigue sumando público y nuevas generaciones de oyentes.

Con esta nueva cita, con fecha para el 22 de noviembre, Lebón y Aznar se preparan para despedirse de Buenos Aires después de una temporada histórica (entradas a la venta desde el 22 de septiembre a través de la web). El show que marcó la agenda cultural del año tendrá una octava y última oportunidad para quienes todavía no pudieron vivirlo y para quienes saben que hay canciones que merecen volver a escucharse una vez más.

El anuncio llegó este domingo 20 de septiembre, sobre el final del séptimo Movistar Arena, con un video que sorprendió a los presentes, sembrando una vez más la expectativa de cara al gran cierre que se aproxima.

Durante más de dos horas, Lebón y Aznar recuperan parte del repertorio fundamental de Serú Girán junto a una banda de excelencia integrada por Federico Arreysegor en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras, Matías Sabagh en batería y Fermín Ferraris en teclados.

El concierto combina los grandes clásicos de la banda, celebrados y coreados por el público, con pasajes en los que el protagonismo y la atención quedan puestos en la interpretación de dos de sus grandes músicos.

A lo largo de la presentación de este domingo, la que -parecía- iba a ser la última en Buenos Aires, aparecieron grandes canciones como “Mundo Agradable”, “Nos veremos otra vez”, “No llores por mí, Argentina”. Las ponderadas por Pedro como “de las más geniales de Carlitos”, en alusión a “Cinema Verité” y “Desarma y sangra”.

La celebración de una obra que mantiene intacta su capacidad de emocionar culminó con dos clásicos inoxidables y siempre emocionantes: “Peperina” y “Seminare”.

La ovación y el cariño para Charly García y Oscar Moro también atraviesan cada una de las noches, sumando la presencia de Juancito Moro en batería en “Cuánto tiempo más llevará” y ”No llores....” Sus nombres, sus canciones y su historia permanecen indisolublemente ligados a este repertorio y a una banda que marcó para siempre la música argentina.

Exitosa gira

Desde el comienzo de su recorrido, Serú Girán por Lebón y Aznar se transformó en una de las propuestas musicales más importantes de 2026. La respuesta del público en cada ciudad confirmó la vigencia de una obra que continúa atravesando generaciones y que encuentra, en cada presentación, nuevas formas de ser escuchada y celebrada.

La gira ya pasó por escenarios de Buenos Aires, Córdoba (dos shows agotados), Rosario y otras ciudades del país, con funciones agotadas y una convocatoria que supera las 140.000 entradas vendidas. El espectáculo continuará recorriendo Argentina y el exterior durante los próximos meses.

El próximo domingo 27 de septiembre, David Lebón y Pedro Aznar llegarán al Palacio de los Deportes de Tucumán, en el marco de una agenda que también incluye Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza, San Juan, La Plata y Rosario.

A este recorrido se suma una nueva escala internacional: el 11 de octubre serán parte de Rock al Parque, en Bogotá, uno de los festivales de rock más importantes de América Latina, que este año celebra sus 30 años de historia. El cierre internacional del recorrido será el 17 de diciembre en el Antel Arena de Montevideo.

