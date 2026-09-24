Gira de Milei en EE.UU.: discurso en la ONU y cumbre clave con el Consejo de las Américas

El presidente Javier Milei emprende este lunes 21 de septiembre a las 23:00 horas un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York. La comitiva oficial, integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, busca consolidar el alineamiento geopolítico argentino y profundizar el vínculo con los mercados financieros globales.

Durante su estadía en el Norte, el mandatario combinará intervenciones en foros internacionales, compromisos con la diplomacia estadounidense e israelí, y una apretada agenda de negocios para atraer capitales hacia la Argentina, en la que se reafirmará además la postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Cita con inversores y el Consejo de las Américas

Uno de los ejes centrales del viaje estará puesto en la atracción de inversiones. El miércoles a las 18:00 h, Milei encabezará una mesa de trabajo organizada por Americas Society / Consejo de las Américas, conducida por Susan Segal, en la que mantendrá un mano a mano con una quincena de CEOs y altos ejecutivos de corporaciones multinacionales.

A esta actividad se sumará su exposición del jueves a las 13:00 h ante The Economic Club of New York, donde disertará sobre el rumbo de la economía argentina y responderá preguntas en un mano a mano con el Editor Global de Bloomberg, John Micklethwait.

El discurso ante la ONU y las reuniones geopolíticas

El momento de mayor volumen político de la gira ocurrirá el miércoles 23 de septiembre a las 12:00 h, cuando el Presidente pronuncie su discurso central ante el Debate General de la ONU.

El itinerario diplomático incluye además los siguientes encuentros de alto nivel:

Reunión con la Casa Blanca: El martes a las 19:55 h mantendrá una reunión bilateral con el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio . En paralelo, Cancillería gestiona una posible audiencia con el presidente Donald Trump .

Distinción y conferencia: El martes recibirá el galardón "Ohev Yisrael" en la institución Yeshiva Darchei Torah, y el miércoles expondrá en el foro de la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI).

Cumbre con Benjamin Netanyahu: El jueves a las 17:00 h se reunirá a solas con el Primer Ministro de Israel, para luego encabezar un encuentro de líderes de América Latina.

El regreso de la delegación argentina está programado para el jueves a las 21:00 h en un vuelo directo, con arribo estimado al Aeroparque Jorge Newbery para el viernes 25 de septiembre a las 8:30 horas.