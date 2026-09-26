Un hombre murió después de ser atacado con una faca que estaba atada al extremo de una muleta, en ocasión de una pelea callejera en el barrio porteño de San Cristóbal.

El salvaje crimen ocurrió este viernes en la esquina de Combate de los Pozos y Pasaje Eduardo Jenner y toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. El agresor, ya identificado por la Policía de la Ciudad, permanece prófugo.

Según informaron fuentes de la fuerza, la pelea involucró a dos hombres en situación de calle y en medio de la discusión, uno de ellos tomó una muleta que tenía una faca colocada en uno de sus extremos y la utilizó para atacar al otro hombre.

La víctima recibió una herida en el cuello y quedó tendida sobre la vía pública. Tras un llamado a los servicios de emergencia, personal de la Comisaría Vecinal 3B y médicos del SAME llegaron al lugar para asistir al hombre herido.

#Policiales 🚨🔴 “Lanza” mortal en San Cristóbal: ató una faca a una muleta y asesinó a un hombre durante una pelea



Una violenta pelea en el barrio porteño de San Cristóbal terminó con un hombre asesinado y un sospechoso detenido. Según la investigación, el acusado habría… pic.twitter.com/L7a4jcLPlN — ANDigital (@ANDigitalOK) September 22, 2026

Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich, pero murió durante el trayecto.

Cabe mencionar que el ataque ocurrió a pocos metros de un Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA) del Gobierno porteño, un espacio destinado a brindar asistencia a personas y familias en situación de calle.

Después de la agresión, el sospechoso escapó del lugar, en tanto que los investigadores analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificarlo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, que ordenó la intervención de la División Homicidios para avanzar con la búsqueda y detener al acusado.

Las grabaciones del momento de la pelea se convirtieron en una de las principales pruebas de la investigación, en tanto que continúa el operativo para localizar al sospechoso.