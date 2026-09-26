Encuentro de reflexión en La Plata sobre el significado de la visita del Papa a la Argentina

Este martes 22 de septiembre, a las 18 horas, se llevará a cabo en la Parroquia Cristo Rey de La Plata la jornada de diálogo y reflexión bajo el lema “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, en la antesala de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

El encuentro busca debatir el impacto institucional y social de la visita papal, abordándolo no solo como un acontecimiento religioso, sino también como una oportunidad para analizar los puntos de encuentro que unen al país.

La actividad contará con las exposiciones de monseñor Alberto Bochatey, la rectora de la Universidad Católica de La Plata, Rita Gajate, y el senador provincial Marcelo “Chuby” Leguizamón.

La visita de León XIV a la Argentina no es solo un acontecimiento religioso. Es una oportunidad para detenernos y preguntarnos qué nos une como país.



"Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia."



Este martes voy a compartir un espacio de reflexión sobre el sentido de esta visita… pic.twitter.com/oIcGgMjzkQ — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) September 18, 2026

Durante el encuentro, los disertantes compartirán sus perspectivas acerca del valor de esta visita en la coyuntura actual.

Como quedó dicho, la cita tendrá lugar en la Parroquia Cristo Rey, ubicada en calle 81 y 8 bis, en el marco de una convocatoria abierta a la comunidad para pensar y debatir de manera conjunta.