“Chungo”: Luis Zahera llega a la Argentina con su exitoso unipersonal de humor

El reconocido actor español Luis Zahera, ganador de dos Premios Goya y protagonista de grandes producciones internacionales llega a la Argentina para presentar su exitoso unipersonal de humor con el que recorre escenarios de España y distintos países.

En el marco de una gira internacional, Zahera recorrerá nuestro país y distintos países de Latinoamérica, con presentaciones de Chungo en Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia.



La visita de Zahera tendrá una importante escala en el país, con funciones en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Córdoba, acercando al público argentino una faceta diferente de uno de los intérpretes más reconocidos del audiovisual español. Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.

Durante aproximadamente 90 minutos de comedia sin pausa, Zahera se aleja de los personajes que lo hicieron reconocido en cine y televisión para ponerse en el centro de la escena y recorrer, con absoluta espontaneidad, distintas anécdotas de su vida personal y profesional.

El actor se anima incluso a convertir a Luis Zahera en el blanco de sus propias historias, construyendo un espectáculo en el que el humor, la improvisación y el vínculo directo con el público son protagonistas.



Con su particular personalidad, espontaneidad y capacidad para conectar con el público, el artista sorprende desde una faceta diferente a la que suele mostrar en la pantalla. Risas, desconexión y mucho humor son los ingredientes principales de una propuesta que viene recorriendo escenarios de España y distintos puntos del mundo.





En Buenos Aires, Chungo tendrá nueve funciones los días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero en el Teatro Astral, ubicado sobre la emblemática Avenida Corrientes.

La gira continuará por Mar del Plata, donde se presentará en el Teatro Neptuno los días 18 y 25 de enero; luego llegará a Rosario, con una función el 5 de febrero en el Teatro Astengo, y finalmente a Córdoba, donde Zahera se presentará el 7 de febrero en Espacio Quality.

Trayectoria de alcance internacional

Nacido en Santiago de Compostela, Luis Zahera es actor y productor y cuenta con una de las trayectorias más sólidas del panorama audiovisual español. Especializado en personajes de fuerte carácter, gran presencia escénica e intensidad dramática, se convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos y prestigiosos del cine y la televisión.

La versatilidad y personalidad de Luis Zahera lo convierten en un artista capaz de transitar diferentes géneros y formatos, consolidando una trayectoria de gran reconocimiento tanto en España como a nivel internacional.