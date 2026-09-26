Sabores porteños y chefs invitados en La Noche de los Bares Notables

El jueves 24 de septiembre, desde las 18 horas, La Noche de los Bares Notables celebrará la historia, la identidad y la gastronomía porteñas con una programación especial en distintos establecimientos de la Ciudad. Entre los principales atractivos de la jornada habrá pop ups de cocina que combinarán platos tradicionales con nuevas propuestas especialmente creadas para la ocasión. La programación completa estará disponible en festivalesba.org.

Almacén y Bar Lavalle, La Ópera, La Giralda, Rotisería Miramar y El Bar Plaza Dorrego recibirán a Marcos Di Cesare, Ana Irie, Gabriel Kogan y Diego Gera, quienes aportarán su impronta a las cocinas y a algunos de los platos emblemáticos de cada establecimiento. Las propuestas invitarán al público a recorrer los bares y descubrir nuevas interpretaciones de sabores clásicos de Buenos Aires.

Considerados parte del patrimonio cultural porteño, estos Bares Notables conservan en sus cocinas una parte fundamental de su espíritu y su identidad. Durante esta noche especial, sus recetas dialogarán con la mirada de los cocineros invitados para tender un puente entre la tradición culinaria y las expresiones contemporáneas de la gastronomía.

Cronograma de bares

Almacén y Bar Lavalle (Lavalle 1693) recibirá a Marcos Di Cesare, quien sumará su impronta en uno de los platos estrella de la casa.

Intervención de pebetes y chips. A partir de las 20 horas.

Pebete de sésamo con manteca de ajo asado | Milanesa de nalga | Provoleta gratinada | Lechuga iceberg con ajíes agridulces | Pesto de tomates

Rotisería Miramar (Sarandí 1190). Gabriel Kogan, experto en panificados, hará dupla con Richard Llanos, uno de los cocineros históricos del lugar.

Llanos trabaja desde hace más de veinte años en Miramar y fue aprendiz de Ramón Álvarez, formado a su vez por los primeros cocineros del establecimiento. Esta transmisión de saberes permitió conservar la mística y los sabores originales del bar de San Cristóbal a lo largo de sus 76 años de historia.

La Giralda (Avenida Corrientes 1453) recibirá la mano experta en pastelería de autor de Ana Irie.

Realizará una reinterpretación del plato clásico de La Giralda: el churro. Presentará un churro en forma de flor, con dips de distintos sabores, además de una versión de churros y helado como postre.

Churros en forma de flor | Dips: pastelera, dulce de leche y chocolate | Helado de dulce de leche | Salsa de cacao

La Ópera (Avenida Corrientes 1779). Ana Irie transformará dos clásicos de la gastronomía: el flan mixto y el croissant.

Flan mixto: flan, crema chantilly, crema de dulce de leche y salsa de caramelo | Croissant: de crema de queso, dulce de batata, dulce de membrillo y queso cuartirolo; y otra opción con crema de dulce de leche, crema chantilly, bananas en cubitos, bananas nixtamalizadas y dulce de leche semi sólido.

El Bar Plaza Dorrego (Defensa 1098) contará con Diego Gera

El cocinero pondrá su impronta en un plato clásico de la casa como las costillitas a la riojana. Allí se podrá pedir el especial de Diego y también los destacados de la casa.

Los cocineros

Marcos Di Cesare nació en Buenos Aires en 1982. Es cocinero, maestro pastelero y referente de un reconocido canal de YouTube con decenas de miles de suscriptores. Desde hace más de dos décadas se dedica a la cocina y a la gestión gastronómica, combinando su pasión por los sabores con una mirada práctica sobre los negocios. Se formó con maestros panaderos en Madrid y Barcelona, exploró cocinas de distintos estilos y desarrolló proyectos gastronómicos sólidos y rentables.

Ana Irie nació en Corrientes y es sansei, tercera generación de descendientes de japoneses. Comenzó a estudiar bioquímica y luego se volcó a la gastronomía. Trabajó durante 18 años en Chila/Amarra, donde se desempeñó como jefa de pastelería.

Realizó dos instancias de formación en Japón: una beca de seis meses en el Akita Castle Hotel y en una pastelería tradicional de la prefectura de Akita, y otra otorgada por Japan International Cooperation Agency (JICA) en Yokohama, dedicada a la pastelería tradicional japonesa o wagashi. Estas experiencias le permitieron profundizar sus conocimientos sobre esta disciplina y su importancia en la cultura japonesa. También asesoró a restaurantes de Mendoza y actualmente es jefa de pastelería de Bravado, en Vicente López.

Gabriel Kogan es cocinero de formación y panadero por elección. A lo largo de su trayectoria construyó una mirada propia en torno a las harinas orgánicas, las fermentaciones largas y el respeto por los procesos artesanales. Su trabajo combina técnica, sensibilidad y una búsqueda constante de calidad. Levando es una panadería que apuesta por una panificación auténtica, con harinas orgánicas, largos tiempos de fermentación y especial cuidado en cada etapa del proceso. El resultado son panes y piezas de pastelería con identidad, sabor profundo y texturas que reflejan paciencia y oficio.

Diego Gera cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito gastronómico. Se formó con destacados maestros y se capacitó tanto en el país como en Europa. Actualmente está a cargo de las cocinas del Yacht Club Puerto Madero y del Mercado de Carruajes, y también se desempeñó como chef en reconocidos restaurantes. Además, es profesor en la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires. En su tiempo libre toca la trompeta y cultiva su pasión por los autos de colección.



