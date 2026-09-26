Aseguran que Patricia Bullrich es autónoma de “etiquetas partidarias”

El analista político Diego Reynoso advirtió que, al calor de la alianza con La Libertad Avanza, el PRO “se fue como desintegrando en el aire, tanto a nivel de las bases electorales como a nivel de dirigentes”, aunque es una situación que no alcanza a erosionar a la senadora Patricia Bullrich.

“Buena parte de los dirigentes se fueron pegando a la Libertad Avanza, al punto tal que algunos incluso cambiaron de partido, como la misma Patricia Bullrich. Hoy, cuando nosotros preguntamos por intención de voto y le preguntamos por los partidos, a qué partido votaría, solo el 3% nos dice que votaría al PRO, con lo cual, en principio, diría que muchos de esos votantes o no saben o responden por la Libertad Avanza”, esgrimió.

Acto seguido, afirmó que “Patricia Bullrich se autonomizó de la etiqueta partidaria PRO y también de la etiqueta partidaria de la Libertad Avanza. Es una dirigente que, si bien viene del centro de la clase política ya desde los años 90, que es la política en diferentes agrupaciones, construyó un sello propio, un liderazgo personal”.

“Vimos cómo Patricia Bullrich mejoró en imagen pública durante todos estos meses cuando el presidente caía, sobre todo, desde octubre hasta abril o mayo, que paró de caer, que se estabilizó ahí”, acotó el encuestador.

Asimismo, subrayó que la exministra de Seguridad “hoy es la dirigente con mejor imagen, todos con diferencial negativo, pero ella encabeza la lista de imagen positiva”.

“¿Puede ser una alternativa del mileísmo sin Milei? Yo creo que sí, en el sentido en que hay un electorado que nunca va a votar al peronismo y que siempre va a tratar de encontrar un candidato competitivo que pueda expresar esa diferencia con el peronismo”, matizó Reynoso en declaraciones a +Perfil.

“A lo largo de su historia, ha logrado sobrevivir a los Menem, a Elisa Carrió, a las diferentes alianzas que logró armar. Tiene una habilidad política inusitada. Es de confianza, evidentemente, para una buena parte de los electores. Es un interlocutor político confiable, incluso para sus adversarios, entiende lo que es la negociación política”, sumó.

Finalmente, planteó que “más allá de su inestabilidad en la filiación política, siempre lo ha hecho avisando, respetando el famoso lema ese de ‘el que avisa no es traidor’”.