El papel de los defensores exteriores en el sistema defensivo del netball

En netball, la defensa exterior se reparte sobre todo entre Wing Defence y Goal Defence, dos posiciones que protegen zonas distintas pero trabajan sobre la misma cadena de pases. La pista mide 30,5 × 15,25 metros y está dividida en 3 tercios, así que una defensora puede condicionar el ataque incluso sin tocar el balón. La WD intenta alejar a la Wing Attack del borde del círculo, mientras la GD sigue a la Goal Attack y puede entrar en la zona de tiro. No mires únicamente a las anotadoras antes de apostar: el trabajo de las defensoras exteriores puede anticipar el rumbo del partido, y apuestas deportivas en Paraguay ofrecen mercados para seguir esos encuentros.

Las restricciones de posición explican por qué sus funciones no son intercambiables. La Wing Defence puede moverse por el tercio central y el tercio defensivo, pero no entra en el círculo de gol, cuyo radio es de 4,9 metros. La Goal Defence sí puede defender dentro de ese círculo y combinar allí con la Goal Keeper, además de salir hacia el centro para seguir a la Goal Attack. Por eso la WD suele destruir la preparación de la jugada y la GD interviene un paso después, cuando el ataque intenta conectar con las 2 tiradoras. Quienes estudian el netball más allá del número de goles pueden recurrir a apuestas deportivas en 1xBet Paraguay para convertir su análisis defensivo en una selección razonada.

Cómo se reparten la presión WD y GD

La primera tarea de la WD es impedir que la Wing Attack reciba cómoda junto al círculo, porque desde allí puede alimentar directamente a GS o GA. Para conseguirlo, suele colocarse sobre la línea interior de pase y orientar a su rival hacia la banda, donde el ataque tiene menos ángulos disponibles. La GD trabaja más cerca del aro y puede defender por delante de la Goal Attack para negar una entrada, o retrasarse medio paso si necesita proteger un corte hacia el poste.

Las funciones más claras de ambas defensoras pueden verse en situaciones concretas:

WD contra WA : negar el borde del círculo de 4,9 metros y obligar a recibir más lejos.

: negar el borde del círculo de 4,9 metros y obligar a recibir más lejos. WD con Centre : presionar el tercio central, uno de los 3 sectores de la pista, y orientar el balón hacia una banda.

: presionar el tercio central, uno de los 3 sectores de la pista, y orientar el balón hacia una banda. GD contra GA : cortar el pase hacia una de las 2 tiradoras autorizadas para anotar.

: cortar el pase hacia una de las 2 tiradoras autorizadas para anotar. GD con GK: formar una defensa de 2 jugadoras dentro del círculo y cambiar marcas cuando hay cruces.

La utilidad de esta presión aparece claramente en partidos cerrados. En la ronda 8 de la ANZ Premiership 2026, Georgie Edgecombe produjo desde WD 3 intercepciones y 2 deflections en el triunfo 51-50 de Magic sobre Stars. Esas 5 intervenciones directas tuvieron un peso evidente en un encuentro decidido por solo 1 gol.