Alrededor de las 2 de la mañana de este martes se produjo un incidente vial en una estación de servicio Shell sita en Avenida San Martín al 2400, en el barrio porteño de Paternal, con el cantante Cristian ‘Pity’ Álvarez como protagonista.

Según denunció el damnificado, de 24 años que conducía un Peugeot 208, al querer retirarse de la estación de servicio donde estaba cargando combustible, un vehículo VW Bora realizó una mala maniobra e impactó contra su rodado, provocándole daños en ambas puertas y la parte delantera del lado del acompañante.

Vale aclarar que en el incidente no se registraron heridos y, según relató el denunciante, al realizar la denuncia, cuando le pidió los datos al conductor, resultó ser el músico, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

El cantante se retiró del lugar sin aportar ninguna documentación personal ni del vehículo.

En la comisaría se solicitó por sistema la pertenencia del dominio del Bora encontrándose registrado a nombre de Cristian Gabriel Alvarez Congiú (Pity) y al calor de estas definiciones, tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte.

Resta mencionar que Álvarez atraviesa por estos días el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El debate comenzó en agosto y continuó durante septiembre con declaraciones de testigos y peritos.

#CABA 🚗⚠️ Mala maniobra de Pity Álvarez en Paternal: hizo marcha atrás y chocó a un auto que cargaba nafta



El cantante Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un incidente vial durante la madrugada en una estación de servicio del barrio porteño de Paternal. Según denunció el… pic.twitter.com/iTu5yvn1I6 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 22, 2026

Además, el cantante había retomado en los últimos meses su actividad artística luego de años alejado de los escenarios.

La palabra del abogado

Respecto a la mecánica del hecho, el abogado Sebastián Queijeiro explicó que ‘Pity’ “agarró un auto a la madrugada y chocó contra una persona que estaba cargando nafta”.

“Es muy difícil manejar a Cristian”, lamentó el letrado en declaraciones a TN, al tiempo que no pudo confirmar si su cliente tiene su licencia de conducir al día o está vencida, pero consideró que se trata de un tema secundario.

“Una persona que va drogada a las audiencias, que tiene un consumo activo, que tiene un pico de presión de 21 en medio de un juicio, estamos dejando en claro que algo está fallando”, enfatizó.

Luego puso de relieve que “Cristian vive en una realidad paralela producto de toda esa poliadicción” y reveló que la hermana del artista inició una “curatela”, para ser su tutora legal y solicitar una internación psiquiátrica.