Darío Grandinetti vuelve a La Plata con “El escritor de todas las cosas”

Hay historias que se escriben para ser contadas y otras que, simplemente, necesitan ser escritas. En El escritor de todas las cosas, Darío Grandinetti se pone en la piel de un hombre que hizo de la escritura una forma de habitar el mundo y que, desde un pasillo olvidado de un teatro, vuelve sobre su propia historia.

El unipersonal llega al Teatro Metro de La Plata, este viernes 25 de septiembre, a las 21 horas. Las entradas están disponibles a través de PlateaUnoTickets y en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53, de lunes a sábados de 10 a 19 horas.

A lo largo de un monólogo vertiginoso, Grandinetti construye un personaje atravesado por el humor, la lucidez y la emoción. Mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que vuelve a representarse, el protagonista recorre recuerdos, vínculos, amores y preguntas que permanecen abiertas.

¿Qué significa escribir? ¿Para quién se escribe? ¿Qué hacemos con las palabras una vez que las ponemos en circulación?

La obra se sumerge en esas preguntas sin solemnidad y con una mirada profundamente humana. Porque las palabras pueden herir, separar y dejar marcas, pero también pueden acompañar, consolar y, en ocasiones, salvar.

El escritor de todas las cosas habla del paso del tiempo, de la memoria y del miedo a descubrir que quizás se ha perdido demasiado tiempo. Pero también de la necesidad de crear, incluso cuando no parece haber respuestas, y de esa extraña certeza de que las palabras pueden encontrar a alguien en los lugares más inesperados.

Con la interpretación de Darío Grandinetti, la obra propone un encuentro íntimo con el público y una reflexión sobre aquello que queda cuando todo parece haber pasado: una historia, un recuerdo, una palabra.