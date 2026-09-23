Aroma a sopa y propulsión a soda: Mafalda Inmersiva llega al Centro Cultural Recoleta

Desde el 1 de octubre, el Centro Cultural Recoleta recibe a Mafalda Inmersiva, una experiencia de entretenimiento cultural de gran escala que nos llevará a caminar por el fabuloso universo de Quino.

El proyecto es inédito en su tipo para un personaje argentino con alcance mundial: una instalación inmersiva e itinerante que propone un recorrido por salas temáticas ambientadas en los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira. Cada sala es un universo propio. El humor de Quino, su mirada sobre el mundo, la familia, la política y el alma humana cobrarán volumen, color, sonido y presencia real, en el marco de una experiencia que abarca 1.300 metros cuadrados de superficie total con un recorrido de 60 minutos de duración.

“Vas a entrar en la fantasía de estar en el mundo de Mafalda durante una hora. Son 14 salas que se recorren siempre hacia adelante y entran 36 personas cada 15 minutos”, detalló el director y productor general de la muestra, Damián Kirzner.

El objetivo es que toda la familia pueda sentirse cerca de Mafalda por un rato: está pensada tanto para quienes se criaron leyendo la tira como para quienes recién están descubriendo a este personaje entrañable. Por eso, los más chicos dispondrán de un recorrido lúdico con juegos diseñados especialmente.

La muestra integra video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente espacializado, realidad virtual multiusuario —experiencia simultánea para múltiples visitantes en tiempo real—, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes icónicos y música original compuesta especialmente para la muestra.

Las animaciones 2D fueron creadas por un equipo multidisciplinario internacional con base en Argentina, España e Inglaterra, respetando con total fidelidad los trazos y textos originales de Quino: cada tira cobra movimiento sin perder ni una línea de su esencia.

En este sentido, el productor explicó en declaraciones a Delta 90.3 que el recorrido “empieza con la maqueta de la ciudad durmiendo y despertándose, luego con escala a tamaño real se entra a la casa de Mafalda con esculturas físicas, olor a sopa, su cuarto soñando con ser astronauta, la plaza, el parque con el Citroën…”.

“Hay salas tecnológicas con proyecciones/mapping y al final una experiencia en realidad virtual con casco sobre los sueños de Mafalda de ser traductora de la ONU para lograr la paz mundial”, acotó el productor de Sorpresa y Media; Fugitivos; Padres e Hijos; Okupas; Juana y sus Hermanas y Ardetroya, entre otros éxitos.

También puso de relieve que trabaja “un equipo de 243 personas de distintas disciplinas (arte, música, animación 2D original, tecnología, realidad virtual)” y la muestra “está pensada para girar por el mundo durante al menos 10 años”.

“La familia aprobó cada paso. Trabajé de cerca con Guille Lavado, sobrino de Quino en quien se inspiró para el personaje de Guille, quien además hizo la música de la sala dedicada a Quino”, sumó el productor, para luego dar cuenta que “el objetivo es conectar con jóvenes y adolescentes, acercando su obra y palabras oficiales para que no se pierdan entre frases falsas de internet”.

“Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”, cerró Kirzner sobre este proyecto que ya fue distinguido con el reconocimiento “Orillas Nuevas”, otorgado por el Institut Français d’Argentine (IFA) y la Embajada de Francia. Un aval que vincula la experiencia con la industria inmersiva francesa y respalda su dimensión cultural internacional.

La muestra

Podrá visitarse de martes a viernes de 12 a 21 horas; sábados, domingos y feriados de 11 a 21 horas (ingreso hasta las 20 horas), siempre en el Centro Cultural Recoleta, calle Junín 1930, con entradas a la venta vía Ticketek.