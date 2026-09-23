Axel Kicillof disertó en Nueva York: “Las políticas de Milei están en las antípodas del desarrollo”

En el inicio de su visita oficial a los Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de una conferencia académica con analistas internacionales, economistas y especialistas en políticas públicas en la reconocida universidad The New School, en la ciudad de Nueva York.

El encuentro, desarrollado bajo el lema “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, fue organizado por el Observatorio de América Latina (OLA), una iniciativa orientada a conectar las dinámicas regionales con las discusiones globales.

"Nuevas oportunidades en un orden mundial que se configura"

Durante su disertación, el mandatario bonaerense subrayó el potencial estratégico de la región y planteó la necesidad de consolidar un bloque sudamericano para competir a nivel global:

“Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando. En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, sostuvo Kicillof.

Críticas al modelo económico de Javier Milei

En otro tramo de su exposición ante la comunidad académica internacional, el gobernador diferenció su modelo de gestión respecto del rumbo fijado por el Gobierno nacional en la Casa Rosada:

“Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional. Frente a ello, necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”, afirmó.

Reuniones académicas y comitiva bonaerense

Previo al panel central, Kicillof mantuvo una reunión de trabajo institucional con autoridades de la casa de estudios, entre ellos el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox, y los codirectores del OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.

El debate posterior contó con la participación de especialistas de peso como Mark Weisbrot (codirector del CEPR), Adriana Abdenur (copresidenta del GFNE), Nancy Okail (directora ejecutiva del CIP) y el profesor William Milberg.

Durante la jornada en suelo estadounidense, el Gobernador estuvo acompañado por una delegación oficial integrada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.