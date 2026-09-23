Confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo por corrupción en la ANDIS y la causa va a juicio

La Justicia dio un paso decisivo en uno de los expedientes de corrupción de mayor impacto político. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes 22 de septiembre de 2026 el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dejándolo a un paso del juicio oral y público.

En un fallo firmado por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, el tribunal de apelaciones ratificó los cargos contra el exfuncionario como presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo (cobro de coimas), negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. La causa estima en más de $30.337 millones el daño económico provocado por el direccionamiento de compras y sobreprecios en medicamentos e insumos médicos.

La resolución judicial también confirmó los procesamientos de otros 18 involucrados, entre los que destacan su ex mano derecha y segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y el empresario intermediario Miguel Ángel Calvete.

Tres mecanismos ilícitos: sobreprecios de hasta el 4239%

Según el expediente penal, la ANDIS funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 como un "centro de operaciones" para direccionar licitaciones de medicamentos de alta complejidad y productos ortopédicos. La investigación comprobó tres modalidades principales:

Uso del sistema "Siipfis": Se utilizó este mecanismo ágil de contratación —pensado originalmente para insumos médicos de alto costo y baja frecuencia— para autorizar giros millonarios esquivando los mecanismos de transparencia.

Simulación de competencia: Las droguerías y proveedores coordinaban ofertas falsas para simular compulsa de precios en contratos previamente preacordados.

Sobreprecios récord: Auditorías internas del organismo revelaron desfasajes de más de $150.000 millones, detectando valores inflados en insumos que alcanzaron hasta un 4239% por encima de los precios de mercado.

Dólares secuestrados y la validez de los audios filtrados

La causa impulsada por el fiscal Franco Picardi derivó en el secuestro de más de un millón de dólares en efectivo. Entre los operativos más relevantes figuraron el hallazgo de casi US$ 700.000 en la vivienda de Ornella Calvete (hija del empresario procesado), US$ 266.000 interceptados en un vehículo en Nordelta vinculado a la firma Droguería Suizo Argentina, y US$ 80.000 hallados en una caja de seguridad del propio Spagnuolo.

A su vez, los camaristas rechazaron de forma categórica los planteos de nulidad presentados por las defensas respecto a los audios filtrados en los que el exdirector detallaba los retornos. La Cámara validó la pesquisa al remarcar que los indicios se corroboraron mediante pruebas independientes, tales como peritajes contables, cruces de llamadas y documentación aduanera.

Próximos pasos en Comodoro Py

Con esta resolución, el tramo principal de la investigación queda en condiciones de ser elevado formalmente a juicio oral. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo debe definir la situación procesal de una segunda tanda de 30 imputados entre empresarios farmacéuticos y exempleados del área de salud, lo que promete ampliar el alcance de la causa.