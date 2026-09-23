La Cámpora le reclamó a Kicillof aplicar la ley que prohíbe celulares en las escuelas

Una nueva interna oficialista se encendió en la provincia de Buenos Aires. El senador provincial por La Cámpora, Emmanuel González Santalla, le reclamó públicamente al gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, la pronta implementación y puesta en marcha de la ley que regula y restringe el uso de celulares en escuelas primarias.

Bajo el título "Contamos con usted, señor gobernador", el legislador bonaerense difundió un video en sus redes sociales donde cuestionó la parálisis del Poder Ejecutivo provincial en aplicar la normativa que fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura en diciembre de 2025.

Contamos con usted, señor gobernador. pic.twitter.com/Kgei6d5RTO — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) September 22, 2026

"Estamos esperando que el gobernador Axel Kicillof y la ministra Terigi se hagan cargo de implementar esta ley que es urgente y que tiene que ver con cuidar la salud física y emocional, además del aprendizaje de nuestros pibes", enfatizó el legislador camporista.

El detonante del reclamo: los avances en México y Brasil

El motivo que disparó la exigencia pública del senador fue el reciente anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prohibiendo los dispositivos móviles en los colegios de su país, medida que se sumó a una iniciativa similar impulsada por Lula da Silva en Brasil.

Al ver el avance internacional en la materia, González Santalla —coautor del proyecto bonaerense junto a la senadora Lorena Mandagarán (GEN)— expresó su disconformidad: “¿Alguna vez te enojó una buena noticia? A mí sí”. El legislador cuestionó que mientras otros países avanzan en el cuidado de la infancia, en suelo bonaerense la norma permanece cajoneada por la gestión provincial.

Problemas de salud y caída del rendimiento académico

La normativa aprobada establece la prohibición explícita de utilizar dispositivos digitales durante la jornada escolar de nivel primario, habilitándolos de forma excepcional únicamente cuando el docente lo autorice con un objetivo pedagógico puntual.

Entre los argumentos sanitarios y pedagógicos para sustentar la urgencia de la reglamentación se destaca: