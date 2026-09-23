Matzkin: “No tengo duda de que Diego Santilli será el próximo gobernador bonaerense”

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, participó en Bahía Blanca del encuentro político que reunió al presidente Javier Milei, a Karina Milei, al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y a referentes de La Libertad Avanza de la Sexta Sección Electoral.

En diálogo exclusivo con ANDigital, el jefe comunal destacó especialmente la reunión seccional encabezada por Santilli y Sebastián Pareja, a la que asistieron referentes de distintos distritos de la región.

“Desde el punto de vista político lo significativo fue la reunión que tuvimos con los referentes de la región”, señaló Matzkin.

La visita de Milei y el armado bonaerense

Matzkin explicó que la presencia presidencial tuvo distintas instancias. Por un lado, la actividad institucional de Javier Milei, quien visitó las inversiones que se están realizando en el puerto y en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Luego, el Presidente salió a saludar a la militancia.

Pero para el intendente de Pringles, el dato político central estuvo en el encuentro de los referentes de la Sexta Sección.

Matzkin mantiene una relación política cercana con Diego Santilli y forma parte de su equipo de trabajo. En ese sentido, aseguró que el objetivo es construir un espacio que reúna a La Libertad Avanza, el PRO, sectores del radicalismo, vecinalismos y otras fuerzas.

“Estamos con Diego como candidato tratando de construir una alternativa fuerte en la provincia de Buenos Aires que unifique a todos los espacios que no están con el kirchnerismo y que piensan medianamente parecido”, sostuvo.

“Diego es la figura política más importante de la oposición”

Consultado sobre las posibilidades de Santilli para la Gobernación bonaerense, Matzkin fue categórico:

“Hoy Diego es la figura política en la provincia de Buenos Aires más importante de la oposición”.

Y agregó: “No tengo duda que Diego Santilli será el próximo gobernador bonaerense”.

Según explicó, el objetivo es construir un espacio amplio que permita competir en la provincia de Buenos Aires. En ese armado, dijo, el PRO se encuentra “mucho más cerca”, mientras que dentro del radicalismo existen distintas posiciones, aunque señaló que una mayoría de intendentes radicales estaría dispuesta a formar parte de un espacio más amplio.

“El desafío es construir una alternativa fuerte”, planteó.

Una construcción que busca sumar al PRO, radicalismo y vecinalismo

Matzkin sostuvo que el armado todavía se encuentra en proceso de construcción y que existen conversaciones con distintos sectores.

En el caso del radicalismo, explicó que hay “distintas vertientes”, pero destacó la posición de intendentes que, según su visión, buscan integrar un espacio más amplio.

También remarcó el papel que Santilli puede desempeñar en esa construcción política por su capacidad de diálogo y negociación con diferentes sectores.

“Diego tiene una gran capacidad de construcción política y de contener a todos los espacios”, afirmó.

El papel de Santilli en el Gobierno nacional

El intendente de Pringles también describió la tarea que actualmente desarrolla Santilli como jefe de Gabinete de la Nación.

Según Matzkin, su función le insume prácticamente todo el tiempo y está concentrada en las negociaciones políticas con gobernadores y legisladores.

“Hoy es la figura central del Ejecutivo en cuanto a las negociaciones políticas con gobernadores, legisladores, y eso es complejo”, explicó.

En ese contexto, señaló que el Gobierno nacional no cuenta con mayorías propias y debe negociar cada una de las leyes, una tarea que, según sostuvo, demanda una intensa actividad política.

Las cuestiones electorales y su futuro personal

Durante la entrevista, Matzkin también fue consultado sobre la posibilidad de ser candidato a diputado o senador.

El intendente no descartó esa posibilidad, aunque dejó en claro que no es una cuestión que actualmente constituya su prioridad.

“No voy a poner el carro delante de los caballos”, expresó.

Y explicó que primero debe fortalecerse el espacio político y trabajar para que Santilli sea el candidato competitivo del frente que se pretende construir.

“Cuando Diego me convocó a formar parte de su equipo yo le dije que lo iba a acompañar porque consideraba que era el mejor para gobernar la provincia y que no le iba a pedir absolutamente nada a cambio”, relató.

Un municipio con las cuentas en orden

Más allá de la discusión política, Matzkin también puso el foco en la administración de Coronel Pringles y en la situación económica del Municipio.

En una actividad realizada frente al Palacio Municipal, se presentó la incorporación de ocho nuevos equipos destinados a distintas áreas municipales.

La inversión ronda los 600 millones de pesos, financiada mediante un mecanismo de leasing con el Banco Provincia.

A ese desembolso se suma otra adquisición de equipamiento realizada recientemente por más de 800 millones de pesos, también mediante financiamiento bancario.

De esta manera, el Municipio lleva invertidos más de 1.400 millones de pesos durante este año en equipamiento, según detalló el intendente.

“Nuestros números dan”

Matzkin explicó que el acceso al financiamiento bancario no es automático y que la situación económica del Municipio resulta determinante.

“Por suerte, el municipio está equilibrado y es sujeto pasible de crédito”, señaló.

Y explicó que el mecanismo funciona de manera similar a lo que ocurre con una persona o una empresa que solicita un préstamo.

“Al igual que un privado cuando va al banco a sacar un crédito, tenés que tener tu carpeta y tus ingresos te tienen que dar para ser sujeto pasible de crédito”, sostuvo.

En el caso municipal, agregó, si las cuentas estuvieran en rojo, no sería posible demostrar la capacidad para afrontar las cuotas.

“Si nosotros estuviéramos en rojo, no podríamos ir y sacar un crédito con el banco porque no podríamos demostrar que vamos a devolver, a pagar la cuota”, explicó.

La conclusión del intendente fue directa: “Nuestros números dan, nosotros estamos saneados económicamente, entonces el banco nos puede prestar la plata”.

Equipamiento para mejorar los servicios

Los ocho nuevos equipos fueron destinados a dos áreas municipales.

Tres de ellos —una camioneta y dos motos— serán utilizados por la Secretaría de Gobierno y Seguridad para la Guardia Urbana.

Los otros cinco —una pala, una camioneta, dos utilitarios y un tractor— fueron destinados a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

El objetivo, según Matzkin, es continuar con el proceso de renovación del equipamiento municipal.

“De esta manera es que estamos reequipando, y ya venimos hace varios años, las distintas áreas municipales con equipos nuevos para poder prestar mejores servicios”, afirmó.

Y resumió cuál es el propósito de esas inversiones: “Cada uno de estos equipos es para prestar mejores servicios y que en definitiva los vecinos estén mejor”.

“Dejar la vara alta”

Durante la entrega del nuevo equipamiento, Matzkin dejó además una definición que vinculó la inversión actual con la continuidad de las políticas municipales.

“Dejar la vara alta es importante, tanto en lo que refiere al equipamiento como a las obras”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que las futuras administraciones deberán continuar el trabajo realizado y elevar aún más los estándares de servicios y obras para los vecinos.

“El desafío es que cada vez seamos mejores”, señaló.

El complejo del Balneario, rumbo a noviembre

Finalmente, el intendente se refirió al avance de la obra del complejo deportivo del Balneario Municipal.

Matzkin aseguró que los trabajos avanzan “hermosos” y que el resultado final sorprenderá a los vecinos.

La intención del Municipio es inaugurar el complejo durante noviembre, con dos fechas posibles sobre la mesa: el jueves 12 o el viernes 13.

“Ya estamos en los detalles, estamos ultimando detalles”, afirmó el jefe comunal.

Mientras el escenario político bonaerense comienza a delinear sus principales protagonistas para 2027, el intendente de Coronel Pringles combina esa construcción política con una administración municipal que, según sus propias palabras, mantiene sus cuentas equilibradas y utiliza esa situación financiera para acceder a crédito, renovar maquinaria y sostener inversiones destinadas a obras y servicios.