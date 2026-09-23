“El secreto de los vencidos”, potente debut literario de Diana Subissi

Introspección, magia y la búsqueda de la libertad. Con este pulso, Diana Subissi se presenta en la escena literaria con El secreto de los vencidos, una novela publicada por Miríficas Ediciones que trasciende las fronteras del género de “fantasía” y dialoga con la actualidad.

Subissi construye una voz propia que hace de la ficción histórica un vehículo para hablar sobre las problemáticas más profundas de nuestro presente y propone mirarlas de frente.

A través de Patri -una joven que no encaja y se refugia en la escritura para sobrellevar un entorno de negación- y de Vlasta -una arquera que lidera la resistencia medieval frente a la opresión-, la autora propone una lectura crítica sobre una sociedad de consumo cada vez más anestesiada y el silenciamiento de las disidencias.

El libro deja ver una mirada íntima sobre las formas en que nos vinculamos con el poder, el amor y la justicia. Escrita en su mayoría durante la pandemia y a modo de “vómito literario”, la historia nació como una necesidad de ser políticamente incorrecta y cuestionar los paradigmas impuestos.

“Toda esta historia es una reconciliación con lo espiritual. No lo pensé como fantasía, sino en una apuesta plena a que es nuestra realidad, a que si apagamos el ruido y empezamos a escuchar, podemos parecernos a esas magas que tienen poderes”, declara Subissi.

En sus páginas aparecen batallas, enemigos que deben ser entrenados y una memoria ancestral ineludible. El relato se arraiga en el vínculo entre la autora y la naturaleza, quien utilizó el baile, la meditación y el contacto con la tierra para darle vida a personajes llenos de luces y sombras.

Sinopsis

Patri siente que no encaja. Percibe lógicas impuestas que ahogan la libertad. Intenta hablar, tender puentes, pero su entorno se aleja, entre la negación y el desdén.

Su refugio es un cuaderno. Cada noche vuelca pensamientos que nadie más parece comprender. Hasta que algo despierta: una memoria ancestral. Comienza a escribir una historia que la arrastra como el recuerdo de una identidad velada.

En una tierra lejana y un tiempo incierto, Vlasta, una arquera indómita y solitaria, lidera la resistencia contra un reinado decidido a borrar toda forma de disidencia. Entrena sin descanso para inspirar a los jóvenes arqueros, pero cada vez que dispara, duda de su potencial... y falla.

Mientras lidia con sus inseguridades, un desafío inesperado la pone a prueba: entrenar a uno de sus enemigos. Lo que parece una traición tal vez sea la clave para defender la causa que le oprime el corazón ¿Será ese encuentro la prueba que necesita para convertirse en la líder que su pueblo espera reconocer?

La autora

Diana Subissi (Buenos Aires, 20 de marzo de 1988) creció rodeada de los libros que habitaban las bibliotecas de su familia. Es licenciada en Relaciones Internacionales, docente y dirige una escuela deportiva en Parque Avellaneda. En aquel espacio encuentra en sus alumnos la sabiduría cotidiana para “desprogramarse”, transformar su punto de vista y también inspirarse a la hora de escribir.

Con una fuerte influencia de filósofos críticos como Nietzsche, escribe para dialogar consigo misma y proponer un acto de insurgencia ante el ruido de nuestra era. El secreto de los vencidos es su primera novela publicada, el inicio de un camino que busca la síntesis entre lo que incomoda y lo impensado.