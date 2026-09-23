La AFA creó la Recopa de Campeones: el fútbol argentino tendrá 8 títulos por año

En una resolución que reconfigura el mapa del fútbol nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció oficialmente la creación de la Recopa de Campeones. Con la incorporación de este certamen a partir de la temporada 2027, la Primera División pasará a disputar un récord de ocho estrellas oficiales por año.

La medida fue ratificada por el Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza, donde además se aprobaron importantes modificaciones reglamentarias para las instancias de playoffs de la Liga Profesional.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones: formato triangular y sedes neutrales

El torneo se disputará bajo la modalidad de triangular "todos contra todos" a tres partidos:

Participantes: Reunirá a los campeones de la Copa Argentina , la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional .

Sedes: Los encuentros se jugarán en estadios neutrales asignados por la AFA.

Mecanismo de cruces: Partido 1: Campeón de la Supercopa Argentina vs. Campeón de la Supercopa Internacional. Partido 2: Campeón de la Copa Argentina vs. Perdedor del Partido 1. Partido 3: Campeón de la Copa Argentina vs. Ganador del Partido 1.



Sistema de puntos adaptado y criterios de desempate

Para garantizar que todos los compromisos entreguen un vencedor, la AFA estableció un sistema especial de puntuación:

3 puntos: Por ganar el partido en el tiempo reglamentario de 90 minutos.

2 puntos: Para el equipo que empate en los 90 minutos y gane la definición por penales.

1 punto: Para el equipo que empate en el tiempo regular pero pierda desde los doce pasos.

0 puntos: Por perder el encuentro en los 90 minutos.

Si se produce un empate en puntos en la tabla de posiciones al cabo de los tres partidos, los criterios de desempate serán la diferencia de gol, los goles a favor y los goles en contra marcados en los 90 minutos. De persistir la paridad, se aplicará la tabla de Fair Play (cada club arranca con 30 puntos y sufre quitas por tarjetas a futbolistas o integrantes del cuerpo técnico).

La "Triple Corona" y el reemplazo por repetición de títulos

Frente a la posibilidad de que un mismo equipo obtenga más de un trofeo en la misma temporada, el reglamento fijó el sistema de reasignación de vacantes. Si se produce una repetición de campeones, los lugares disponibles serán ocupados por los respectivos subcampeones: el subcampeón de la Supercopa Argentina (si coincide con la Copa Argentina), el de la Supercopa Internacional o el de la Copa Argentina, según corresponda.

Los 8 títulos oficiales de Primera División desde 2027

Con esta suma, el calendario del fútbol argentino entregará las siguientes ocho copas anuales:

Torneo Apertura Torneo Clausura Campeón de la Liga (Tabla Anual) Copa Argentina Trofeo de Campeones Supercopa Argentina Supercopa Internacional Recopa de Campeones

Cambios en los playoffs de la Liga Profesional

En la misma sesión, la dirigencia aprobó cambios en las etapas de definición del campeonato local: