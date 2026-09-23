Las exportaciones agroindustriales transitan un 2026 récord

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones agroindustriales entre enero y agosto de 2026 marcaron un récord histórico con 84,26 millones de toneladas y US$ 37.525 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC. Asimismo, mostraron que 126 productos lograron los mayores montos de la década.

Estos resultados representan un crecimiento interanual del 10 % en volumen y 13 % en valor para el período mencionado.

Entre los productos que se destacan se encuentran la carne bovina, deshuesada, congelada con US$ 1.889 millones (+40 %); aceite de girasol con US$ 1.842 millones (+55 %); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada US$ 1.051 millones (+36 %); crustáceos congelados US$ 756 millones (+77 %); girasol con US$ 623 millones exportados (+869 %); miel con US$D 223 millones (+59 %); limón con US$ 203 millones (+ 45 %); tabaco desvenado con USD$158 millones (+18 %); queso muzzarella con US$ 183 millones (+15 %); maderas aserradas con US$ 107 millones (+25 %); entre otros.

A su vez se destacan productos que aún mantienen bajos montos exportados pero que alcanzaron un récord: orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba, preparaciones de tomate, etcétera.

Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron: India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.

Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (+2.990 %) dado por el girasol; Rumania (+424 %) por girasol y maní; Mozambique (+388 %) por aceite de soja; Jordania (+295 %) por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas (+248 %) por maíz y legumbres; Tailandia (+201 %) por trigo y legumbres; Venezuela (+133 %) por productos de soja; Turquía (+132 %) por girasol, maíz y soja; Colombia (+103 %) por aceite de soja y legumbres; España (crustáceos y girasol) e Israel (+81 %) por carne bovina.

“Las exportaciones de la agroindustria manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos en el mundo”, resumieron desde la cartera agraria.