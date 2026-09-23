Microbosque de la Vida en Plaza Irlanda, un homenaje permanente a las personas donantes

La Ciudad de Buenos Aires llevó adelante una jornada de plantación participativa para dar origen al Microbosque de la Vida, un nuevo espacio de naturaleza urbana en Plaza Irlanda, Avenida Gaona y Donato Álvarez, Caballito. Esta iniciativa se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día de la Persona Donante.

La iniciativa busca transformar el homenaje a las personas donantes de órganos y sus familias en un legado vivo. A través de la plantación de especies nativas, el microbosque representa valores como la vida, la continuidad, la regeneración y la permanencia: un espacio que crecerá y se fortalecerá con el paso del tiempo.

El microbosque cuenta con una superficie vegetal estimada de 40 metros cuadrados, distribuida en dos áreas de plantación de 20 metros cuadrados cada una y vinculadas por un sendero central de 1,80 metros de ancho. En ese espacio se distribuyeron 240 ejemplares de especies nativas entre las que se encuentran el aguaribay, sen de campo, anacahuita, timbó, fumo bravo, ceibo, ceibillo, malva rosa, verbena, lantana blanca, margarita punzó y salvia roja.

El proyecto fue desarrollado por la Subsecretaría de Ambiente junto al Ministerio de Salud, el Instituto de Trasplante del Gobierno porteño y la Comuna 6. También estuvo presente el Ministerio de Justicia. Además del valor simbólico, la intervención permitirá incorporar vegetación nativa, incrementar la biodiversidad y fortalecer la infraestructura verde de la Ciudad.

El Microbosque de la Vida forma parte de la estrategia de la Subsecretaría de Ambiente para impulsar microbosques urbanos mediante una adaptación de la técnica Miyawaki, que favorece la creación de parches densos y diversos de vegetación nativa dentro de la trama urbana. A su vez, se integra a la iniciativa Microbosques y Salud que promueve la incorporación de naturaleza en espacios vinculados con la salud.

La propuesta también se enmarca en el enfoque de Una Sola Salud (One Health), que reconoce la estrecha relación entre la salud de las personas, los ecosistemas y las demás especies, con el objetivo de contribuir a una Ciudad más saludable, biodiversa y resiliente.