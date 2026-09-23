Tragedia en Ruta 2: un muerto y tres heridos tras el vuelco de una camioneta en Chascomús

Un hombre murió y otros tres resultaron heridos este martes luego del vuelco de una camioneta Ford Ranger ocurrido en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 125, en jurisdicción de Chascomús.

El siniestro se registró durante la tarde, cuando por causas que son materia de investigación el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado en el cantero central de la autovía. La camioneta, una Ford Ranger dominio AF841ZL, era ocupada por cuatro hombres mayores de edad. Como consecuencia del vuelco, uno de los ocupantes sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

Tras el accidente se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. Bomberos Voluntarios de Chascomús trabajaron para rescatar a los tres ocupantes que habían quedado dentro del vehículo y posteriormente fueron trasladados en ambulancias al Hospital Municipal de Chascomús.

Los heridos presentaban distintos traumatismos y quedaron bajo atención médica. Según fuentes policiales citadas por medios locales, el vehículo terminó ubicado en el sector del cantero central, sin quedar obstruyendo la calzada. La circulación vehicular fue normalizada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

Personal de Seguridad Vial Chascomús intervino luego de recibir un llamado al sistema de emergencias 911 y preservó la escena a la espera de los especialistas.

En el lugar también trabajó Policía Científica, que realizó las pericias destinadas a determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las causas del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del ocupante de la camioneta.

