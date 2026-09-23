Madre irresponsable en Berisso: puso a su nene a manejar la moto mientras ella filmaba

Por estas horas se hizo viral en redes sociales el accionar irresponsable de una vecina de Berisso, quien se filmó manejando una moto, con su pequeño hijo al mando y ella sosteniendo el con una mano y con la otra accionando el celular.

Ante esta situación, la Municipalidad intervino de oficio “conjuntamente con la Policía y el Centro de Monitoreo” con el objetivo de “dar con esta persona”, para lo que también convocaron a los ciudadanos por cualquier información que puedan aportar.

Según explicó el secretario de Seguridad local, Gabriel Marotte, se procederá por “acción temeraria” y “conducción irresponsable”, además de poner “en peligro al nene”, puesto que recordó que ordenanza vigente que prohíbe la circulación en moto de menores de 12 años.

#Negligencia 🚨🏍️ Madre irresponsable en Berisso: puso a su nene a manejar la moto y ella filmaba



Una peligrosa escena generó indignación en Berisso, donde una mujer permitió que su pequeño hijo condujera una motocicleta por la vía pública mientras ella viajaba detrás y… pic.twitter.com/TkhksoP9Tp — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

“Más allá de ser a batería, iba sin espejos, por la calzada, sin cascos, violando la normativa de la circulación de menores. Una conjunción de cosas que habrá que evaluar las sanciones”, prosiguió en declaraciones a C5N.

Acto seguido, el funcionario explicó que “no lo hace en el patio de la casa, fue en la vía pública poniendo en riesgo la vida del nene y también expone a terceros en el marco de la acción temeraria, puesto que ni miraba para adelante por momentos”.

“Cuando llegue al Juzgado se tendrá que resolver en virtud de todas las faltas”, cerró Marotte.