Avances para terminar con el flagelo de los escapes libres de las motos en PBA

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Senado bonaerense aprobó un proyecto presentado por la senadora de Hechos, Emilia Subiza, que busca “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, especialmente en las motos y los autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.

La iniciativa que también fue presentada en espejo por el mismo espacio político en la Cámara de Diputados de la Provincia, busca endurecer el marco normativo vigente y plantea nuevas herramientas de control, decomiso y hasta la compactación de vehículos en casos graves o reiterados.

“La proliferación de escapes no autorizados o adulterados genera contaminación sonora en las localidades, afecta la salud psicofísica de la comunidad, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Ambiente y autora de la iniciativa, Emilia Subiza.

Vale destacar que el proyecto extiende las prohibiciones respecto de los escapes no autorizados a la cadena comercial, con la incorporación de un artículo específico que impide la fabricación, ensamblado, oferta, exhibición, venta, distribución, instalación o colocación de sistemas de tubos no homologados conforme a la normativa nacional vigente, o que hayan sido modificados para superar los niveles permitidos de emisión sonora para uso en la vía pública.

Reunión de la Comisión

A Subiza la acompañaron en el lugar Sabrina Bastida, Fernanda Raverta y María Rosa Martínez (Fuerza Patria); y Silvana Ventura (Unión y Libertad).

De manera remota participaron: Juan Manuel Rico Zini (PRO); Diego Videla y Federico Fagioli (Fuerza Patria); Gonzalo Cabezas y María Cecilia Martínez (LLA).

El cuerpo convalidó un expediente Bastida que propone modificar e incorporar artículos a la Ley 13592 - Gestión integral de los residuos sólidos urbanos- con la intención de introducir el criterio socio-ambiental, en las políticas públicas de gestión de residuos.

Los integrantes de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable refrendaron una propuesta de la senadora Raverta que declara paisaje protegido de Interés Provincial al área de la Sierra La Peregrina y su zona periserrana del Partido de General Pueyrredón, en los términos de la Ley 12704.

Además, los legisladores aprobaron una iniciativa proveniente de Diputados que instituyendo al 24 de setiembre de cada año como “Día de la concientización de las castraciones o esterilizaciones quirúrgicas de perros y gatos”.

Por último, se le dio el visto bueno a dos declaraciones de Laura Clark: la primera de ellas promueve la declaración de Interés Legislativo de la iniciativa “Ruta Verde” y en particular, la “Autopista Papa Francisco”.

La siguiente, declara beneplácito por el otorgamiento del premio “Raúl Ringuelet al mejor trabajo limnológico 2023-2025” al artículo científico del laboratorio de limnología.