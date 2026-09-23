Vuelve Masterchef Celebrity, en simultáneo por Telefe y HBO Max

Este lunes 28 de septiembre a las 22:15 Telefe estrena la quinta temporada de MasterChef Celebrity, “la competencia de cocina más importante del mundo” con la conducción de Wanda Nara y “el jurado más exigente”: Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Esta edición contará con 24 figuras que se someterán a la presión de las hornallas: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

A través de una alianza estratégica entre Telefe y HBO Max, MasterChef Celebrity se podrá disfrutar en Telefe y HBO Max, en simultáneo en cada episodio estreno. Al día siguiente de cada emisión, la competencia llegará a la pantalla de TNT y luego, a la semana siguiente, los episodios desembarcarán en la pantalla de Discovery Home & Health (H&H), con maratones especiales los fines de semana. Además, todos los episodios completos emitidos estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.

Como parte de una estrategia multiplataforma para todas las audiencias Streams Telefe presentará cada noche desde las 22 horas la reacción en vivo junto a Cachete Sierra y Lola Latorre.