“A tu lado, Camila”: musical de un amor prohibido que hizo historia

El 2 de octubrre estrena en la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA) A tu lado, Camila, el musical con libro y letras de la historiadora Marisa Vicentini y dirección general de Tomi Capano. La obra propone un recorrido dramático por una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas de la historia argentina: la de Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez.

Con música original en vivo con dirección de Facundo Cicciu, y un elenco encabezado por Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto junto a catorce intérpretes en escena, la producción se presentará todos los viernes de octubre y noviembre a las 21 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

En el contexto del mandato absoluto con facultades extraordinarias de Juan Manuel de Rosas, el cruce entre Camila y Uladislao da origen a una apasionada relación de amor clandestino que desafía de manera irremediable la ley y el orden moral de la época.

Dispuestos a defender su libertad, los amantes se enfrentan a la rigidez de las instituciones eclesiásticas y del Estado, emprendiendo una huida que marcará su destino. Como un mito trágico, la historia muestra hasta que punto el poder y el peso de la reputación pueden imponerse sobre nuestras vidas, y el coraje que se necesita para defender aquello que verdaderamente sentimos.

Con una puesta en escena de gran despliegue visual y una sonoridad original ejecutada en directo, A tu lado, Camila rescata este episodio histórico desde una mirada contemporánea, donde el coraje, la devoción y la tragedia convergen en una propuesta de teatro musical con impronta propia.

