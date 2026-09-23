Últimos números: “En un balotaje Milei-Kicillof, hoy gana Kicillof”

La especialista en opinión pública, Paola Zuban, se refirió a la foto actual del tablero político, a falta de un año para las elecciones generales. Dijo que La Libertad Avanza está en condiciones de ganar en primera vuelta, aunque no alcanzan sus votos para evitar el balotaje, escenario en el que triunfaría el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Con foto de hoy no hay posibilidades de crecimiento, desde la mano de Patricia Bullrich, para el espacio de La Libertad Avanza. Son prácticamente los mismos. No queda absolutamente nada si Javier Milei fuera candidato u otro que realmente se postulara a la presidencia en 2027”, indicó en declaraciones a +Perfil.

Acto seguido, puso de relieve que “el Círculo Rojo, por supuesto, está pensando en el post-mileísmo o en un plan B, en cualquier caso una alternativa a Milei, en la que claramente Patricia Bullrich aparece como una opción más prolífica, con mejores formas, con más experiencia política, con más cintura política. Milei tiene más alto su núcleo duro y Patricia Bullrich tiene más margen para crecer”.

MILEI VS. BULLRICH | EL JUEGO DE LOS PARECIDOS 🦆🦁



Nuestro Domingo de Datos Express analiza una tensión que viene creciendo dentro del oficialismo.

Bullrich ensaya diferencias y posturas propias, pero los datos muestran que siguen pescando en la misma pecera.



Abrimos hilo 🧵👇 pic.twitter.com/JE2279MS9x — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) September 20, 2026

“Pero para que este escenario se de, Javier Milei tendería a declinar su candidatura o tendría un desempeño muy pobre en términos económicos, de modo que no se vería como un candidato viable a la presidencia en 2027 o, eventualmente, alguna transición que sufriría el gobierno de Javier Milei de modo que él realmente no fuese el candidato. 2027”, matizó una de las titulares de la consultora Zuban Córdoba & Asociados.

Camino a una segunda vuelta

“Hoy el escenario es bastante incierto, tenemos que decirlo. Y vuelvo a esta imagen: la foto de hoy es que la elección va a ser un balotaje, y en este escenario el peronismo está mejor posicionado que La Libertad Avanza”, contextualizó la especialista.

Acto seguido, manifestó que “el candidato que es el mejor en la oposición hoy, porque es el que tiene la oposición más grande, valga la redundancia, es Axel Kicillof. En esa pulseada, uno contra uno entre Milei y Kicillof, hoy estaría ganando Kicillof”, estimó.

En los números de primera vuelta, estimó que “hoy estaríamos aproximadamente en 42-36”. De todos modos, enfatizó: “No quiero aventurar esta actitud en el pronóstico, porque es una foto de hoy y es evidente que va a cambiar con el tiempo”.

