Un violento intento de asalto se registró en horas del mediodía de este miércoles en la sucursal Ramos Mejía del Banco Galicia, en el partido bonaerense de La Matanza. En concreto, tres delincuentes armados irrumpieron en la entidad de San Martín y Villegas, generando momentos de extrema tensión al enfrentarse directamente con los clientes que se encontraban en el lugar.

Según reconstruyeron ante los medios algunos vecinos que vieron toda la secuencia, tres delincuentes llegaron a la sucursal siguiendo a un hombre que ingresaba con un bolso para realizar un depósito.

En esas circunstancias, uno se abalanzó sobre el hombre con el bolso, que se resistió y, ayudado por otro joven que estaba en el cajero, logró reducirlo pese a que el delincuente disparó al menos cinco veces.

#Policiales 🚨🏦 Tiros en un banco de Ramos Mejía: los propios clientes enfrentaron a los delincuentes



Momentos de extrema tensión se vivieron en Ramos Mejía donde delincuentes intentaron cometer un robo en una sucursal bancaria y terminaron enfrentados por personas que se… pic.twitter.com/xKkAPYABkk — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

Durante la confrontación, los clientes lograron desarmar y reducir al maleante, por lo que los otros dos integrantes de la banda abandonaron el edificio y se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían arribado.

Tras llamados al servicio de emergencias 911, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de una ambulancia municipal acudieron al lugar para asistir a los presentes y concretar la detención del asaltante retenido por el público.

Vale mencionar que en el procedimiento se logró recuperar el arma de fuego utilizada durante el intento de asalto.

El caso quedó a cargo de la justicia local, que ordenó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad internas y de la vía pública para reconstruir la ruta de escape e identificar a los dos prófugos.