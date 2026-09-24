En el marco del Día Internacional de la Cultura Científica, el lunes 28 de septiembre de 13 a 18 horas se realizará en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (Avenida 19 y 51) el V Encuentro de Popularización de las Ciencias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se trata de un evento que es co-organizado por la Dirección de Promoción de la Cultura Científica y el Programa Mundo Nuevo de la casa de altos estudios.

La celebración del Día Internacional de la Cultura Científica tiene como objetivo visibilizar la importancia de la popularización de las ciencias y promover un acceso más amplio al conocimiento. En este sentido se pretende poner en diálogo con la sociedad las diversas experiencias que, desde la investigación, la educación, la comunicación y la producción cultural, contribuyen a la democratización del conocimiento.

La propuesta busca “generar un espacio de intercambio y reflexión en torno a las distintas formas de construir, comunicar y hacer circular el conocimiento, entendiendo que el vínculo del quehacer científico y la comunidad no se agota en la transmisión de contenidos, sino que también implica generar espacios, lenguajes, materiales y proyectos que posibiliten el acceso, la apropiación, participación, y la construcción colectiva del saber”.

Desde esta perspectiva, el Encuentro propone un recorrido por distintas experiencias que permiten “pensar la cultura científica desde múltiples dimensiones”: su relación con la memoria y la construcción de identidades; las estrategias y proyectos que permiten comunicar y hacer circular el conocimiento; y las experiencias en las que la ciencia se construye y se pone en diálogo con las comunidades y sus territorios.

En este marco, se compartirán experiencias vinculadas con la construcción de memoria, identidad y participación comunitaria, así como proyectos de comunicación, divulgación y educación científica. El encuentro buscará poner en diálogo estas experiencias y abrir preguntas acerca de los relatos que construimos en torno a la ciencia, las memorias que contribuimos a preservar, disputar o resignificar, y las posibilidades del conocimiento científico como herramienta para la democratización y el ejercicio de derechos.

Bloque 1-Memoria, identidad, democracia y promoción de la Cultura Científica

Un espacio para reflexionar sobre los vínculos entre ciencia, comunicación y memoria, a partir de experiencias que trabajan con la construcción y circulación de relatos sobre la ciencia, las instituciones y sus protagonistas.

Bloque 2 -Ideas-Proyecto: crear - comunicar – compartir

A partir de distintas experiencias de comunicación, divulgación, educación y producción cultural, este bloque propone pensar las múltiples formas de hacer circular el conocimiento científico y generar vínculos más activos con diferentes públicos y comunidades.

Se presentarán los proyectos desarrollados en el marco de la última convocatoria de Ideas-Proyecto de Cultura Científica de la UNLP, poniendo en común sus recorridos, estrategias, materiales y aprendizajes

Bloque 3 - Hacer ciencia con otros: experiencias de democratización del conocimiento

Este momento estará centrado en experiencias concretas en las que la producción y circulación del conocimiento científico se construye junto con las comunidades y en diálogo con sus territorios.

Bloque 4 - Cierre artístico · Ciencia, cultura y comunidad

El encuentro finalizará con la participación del grupo de Candombe “Los combatientes del Sur”.