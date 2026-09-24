El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una reducción en el impuesto a las Patentes para 2027. Según confirmó el mandatario porteño en conferencia de prensa, ningún vehículo pagará más que este año, mientras que 6 de cada 10 autos registrados en la Ciudad verán una reducción efectiva en la boleta.

La iniciativa alcanzará a la totalidad del parque automotor porteño, integrado por 1.630.000 vehículos, y se incluirá formalmente en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura de la CABA el próximo miércoles 30 de septiembre.

Cómo se distribuirá la baja de Patentes en CABA

#AlivioFiscal 🚗💰 Jorge Macri anunció una baja de patentes en CABA: 6 de cada 10 autos pagarán menos en 2027



El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una reducción del impuesto automotor que formará parte del proyecto de Presupuesto 2027. Según detalló, ningún vehículo… pic.twitter.com/VQ17DKJL8D — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

El nuevo esquema establece una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos de valuación y amplía los beneficios de exención:

Un 50% del parque automotor (824.000 vehículos): Pagará menos que en 2026, con reducciones que alcanzan hasta el 49% en el valor de la boleta bimestral.

Un 40% del parque automotor (654.000 vehículos): Pagará exactamente el mismo monto abonado durante 2026.

Un 10% restante (152.000 vehículos): Dejará de pagar el impuesto de manera definitiva al ampliarse la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

"Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles", sostuvo Jorge Macri al detallar los recortes en la planta administrativa pública y la eliminación de fondos fiduciarios.

Ejemplos concretos: cuánto se pagará por modelo desde 2027

El Gobierno porteño difundió el impacto real de la reducción de alícuotas según el modelo y año de fabricación:

Fiat Cronos (2020): Paga $110.900 bimestrales en 2026 y pasará a pagar $56.800 (reducción del 49%).

Renault Kwid (2025): Paga $134.300 bimestrales y abonará $72.000 (reducción del 46%).

Peugeot 208 (2023): Paga $136.500 bimestrales y abonará $87.800 (reducción del 35%).

Volkswagen Gol (2014): Mantendrá el valor actual de $17.600 por boleta sin sufrir incrementos.

Chevrolet Corsa (2006): Paga $14.700 bimestrales en 2026 y quedará exento al cumplir 20 años de antigüedad.

En relación con la movilidad sustentable, los vehículos eléctricos continuarán con exención total del 100%, mientras que los híbridos mantendrán el beneficio de no pagar el impuesto durante los primeros dos años, con un esquema progresivo hasta el sexto año.

Medidas complementarias en el Presupuesto 2027

Junto al alivio impositivo automotor, Jorge Macri anticipó que el Presupuesto 2027 incluirá otras exenciones fiscales para sectores productivos y comerciales de la Ciudad: