Wine Rock Sessions, un festival único en el corazón de la Cordillera

El Wine Rock Sessions ya es un hecho: el encuentro que fusiona música, vino y gastronomía únicas confirmó su edición 2027. La cita será el sábado 27 de marzo en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, en el corazón de la Cordillera.



Con una propuesta que invita a disfrutar y explorar con los cinco sentidos, Wine Rock Sessions es una experiencia boutique que combina la música en vivo, el mundo del vino y la gastronomía en un entorno único.

Bajo la producción de En Vivo Producciones y Produce Crack, el encuentro propone una jornada para vivir a pleno la cultura del vino, descubrir nuevas experiencias gastronómicas y disfrutar de la música en un escenario privilegiado en Mendoza, consolidándose como un festival único en el país y la región.

Más etiquetas, experiencias y música

La edición 2027 de Wine Rock Sessions llegará con una programación que combina música, vino, gastronomía de autor y propuestas pensadas para disfrutar durante toda la jornada. El festival contará con un escenario principal, donde se presentarán grandes figuras de la música, en una propuesta que vuelve a reunir distintas expresiones de la cultura del vino y la gastronomía.

El sector General amplía su propuesta con nuevos espacios y una agenda gastronómica especialmente diseñada para descubrir, degustar y disfrutar. Uno de los grandes protagonistas será el Wine Experience Lab, un espacio dedicado a explorar el universo del vino a través de catas guiadas por bodegas y sommeliers, talleres gastronómicos, propuestas de maridaje, degustaciones de aceites de oliva premium.

No faltará Música en Vino, una propuesta original de Wine Rock Sessions que invita a descubrir una etiqueta creada en colaboración con un músico. De la mano del enólogo responsable de su elaboración, el público conocerá la historia detrás de ese vino y explorará nuevas formas de conectar el vino, la música y los sentidos.

También estará presente Vino y Bocado, una de las propuestas centrales del festival, que reunirá más de 20 etiquetas de bodegas boutique junto a una selección de propuestas gastronómicas.

Como novedad de esta edición, se suma Carta Abierta, un espacio que se abre a nuevos sabores y reúne a reconocidos chefs y restaurantes de Buenos Aires, invitados especialmente para presentar en Mendoza sus platos insignia. La propuesta permitirá al público descubrir creaciones que representan la identidad de cada cocina, en un recorrido por diferentes estilos, técnicas y sabores que pone a la gastronomía en el centro del festival.

A estas propuestas se sumará Distrito Vermú y activaciones de marcas. De esta manera, Wine Rock Sessions propone mucho más que una jornada de música y vino: un encuentro donde la gastronomía, las degustaciones, los maridajes y el descubrir nuevos sabores forman parte esencial de la experiencia del público.

Wine Rock Sessions tendrá dos tipos de accesos: Entrada General, que permitirá disfrutar del festival, acceder a la feria Vino y Bocado, Carta Abierta, Distrito Vermut y participar de las activaciones y propuestas gastronómicas incluidas en el sector; y BBVA Wine Fanatic VIP, con un sector exclusivo, gastronomía y bebidas diferenciales, baños privados, estacionamiento propio y vista preferencial al escenario. Próximamente se anunciará la venta de entradas.

Mención de Honor al Mérito Turístico

Como parte de las novedades que acompañan el anuncio de su edición 2027, Wine Rock Sessions recibió la Mención de Honor al Mérito Turístico en el Senado de la Nación, una distinción que reconoce el aporte del festival al desarrollo y la promoción del turismo, la cultura del vino y la gastronomía.

POR PRIMERA VEZ, EL SENADO RECONOCIÓ AL MÉRITO TURÍSTICO



Una iniciativa que impulsé desde la Comisión de Turismo y que hoy se hizo realidad.



Porque detrás del turismo hay mucho más que una actividad económica: hay trabajo, desarrollo local, oportunidades y comunidades que… pic.twitter.com/iIU9THoDsg — Mariana Juri (@mariana_juri) September 23, 2026

La ceremonia se realizó este martes 22 de septiembre, en el Salón Azul del Palacio Legislativo, en el marco de los festejos por el Día Mundial del Turismo. Recibieron la distinción el enólogo Marcelo Pelleriti, creador de Wine Rock Sessions; Marcelo Oliva, director de En Vivo Producciones; Eduardo Rocca, director de Produce Crack, ambas compañías encargadas de producir las últimas dos ediciones del encuentro; y Gonzalo Ruiz, coordinador de la Agencia de Promoción Cultural Municipalidad de Luján de Cuyo.

La iniciativa fue promovida por la senadora nacional Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo, y pone en valor una propuesta que, a través de sus distintas ediciones, reúne música, vino, gastronomía y turismo en un mismo encuentro, proyectando a Mendoza como destino y escenario de experiencias vinculadas a su identidad cultural y productiva.

