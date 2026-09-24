INDEC: las ventas en supermercados cayeron en julio y acumulan siete meses en baja

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que las ventas en supermercados a precios constantes cayeron un 2,1% interanual en julio de 2026. Con este resultado, el consumo masivo en las grandes cadenas de retail hilvanó su séptimo mes consecutivo de retroceso, acumulando una contracción del 2,7% en los primeros siete meses del año.

En la medición desestacionalizada respecto de junio de 2026, la actividad registró una variación negativa del 0,7%, al tiempo que el índice de la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,2% mensual.

Facturación total y ticket promedio en góndolas

#DatoINDEC

Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio de 2026 y 0,7% respecto del mes previo https://t.co/i0L5lYDh6P pic.twitter.com/vnQPYfmfTt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026

A valores corrientes (precios nominales que reflejan la facturación total en caja), la venta de las cadenas alcanzó los $2.591.042,4 millones, lo que representó un incremento nominal del 25,8% frente a julio de 2025.

Por su parte, el ticket promedio por transacción en los supermercados de todo el país se ubicó en $34.981.

Disparidad por canales: mayoristas y shopping centers

#DatoINDEC

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 1,1% interanual en julio de 2026 y subieron 1,2% respecto de junio https://t.co/5tqebtXFf9 pic.twitter.com/pkOCsI1XZM — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026

El informe del organismo oficial mostró tendencias desiguales según el canal de comercialización analizado: