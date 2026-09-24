Economía | 23 sep 2026
CONSUMO DEPRIMIDO
INDEC: las ventas en supermercados cayeron en julio y acumulan siete meses en baja
Según los datos oficiales, el consumo masivo en grandes cadenas retrocedió 2,1% interanual a precios constantes y 0,7% respecto de junio. Los autoservicios mayoristas también mostraron caídas, mientras que los shoppings fueron la excepción con saldo positivo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que las ventas en supermercados a precios constantes cayeron un 2,1% interanual en julio de 2026. Con este resultado, el consumo masivo en las grandes cadenas de retail hilvanó su séptimo mes consecutivo de retroceso, acumulando una contracción del 2,7% en los primeros siete meses del año.
En la medición desestacionalizada respecto de junio de 2026, la actividad registró una variación negativa del 0,7%, al tiempo que el índice de la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,2% mensual.
Facturación total y ticket promedio en góndolas
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026
Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio de 2026 y 0,7% respecto del mes previo https://t.co/i0L5lYDh6P pic.twitter.com/vnQPYfmfTt
A valores corrientes (precios nominales que reflejan la facturación total en caja), la venta de las cadenas alcanzó los $2.591.042,4 millones, lo que representó un incremento nominal del 25,8% frente a julio de 2025.
Por su parte, el ticket promedio por transacción en los supermercados de todo el país se ubicó en $34.981.
Disparidad por canales: mayoristas y shopping centers
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 23, 2026
Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 1,1% interanual en julio de 2026 y subieron 1,2% respecto de junio https://t.co/5tqebtXFf9 pic.twitter.com/pkOCsI1XZM
El informe del organismo oficial mostró tendencias desiguales según el canal de comercialización analizado:
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Supermercados minoristas: Sufrieron una retracción del 2,1% interanual a precios constantes. Los rubros con mayor aumento nominal en góndola fueron Carnes (+39,5%), Verdulería y frutería (+30,6%), Bebidas (+27,7%) y Lácteos (+25,6%).
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Autoservicios mayoristas: Las ventas cayeron 1,1% interanual a precios constantes. No obstante, este canal registró una leve recuperación del 1,2% en comparación con junio.
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Centros de compras (Shoppings): Fueron la excepción del mes al registrar un incremento del 1,9% interanual y un alza mensual del 0,5% frente a junio, traccionados por el consumo en los sectores de amoblamientos, decoración y textiles.