jueves 24 de septiembre de 2026 - Edición Nº4569

Economía | 23 sep 2026

CONSUMO DEPRIMIDO

INDEC: las ventas en supermercados cayeron en julio y acumulan siete meses en baja

Según los datos oficiales, el consumo masivo en grandes cadenas retrocedió 2,1% interanual a precios constantes y 0,7% respecto de junio. Los autoservicios mayoristas también mostraron caídas, mientras que los shoppings fueron la excepción con saldo positivo.

Siete meses de caída consecutivos en supermercados.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que las ventas en supermercados a precios constantes cayeron un 2,1% interanual en julio de 2026. Con este resultado, el consumo masivo en las grandes cadenas de retail hilvanó su séptimo mes consecutivo de retroceso, acumulando una contracción del 2,7% en los primeros siete meses del año.

En la medición desestacionalizada respecto de junio de 2026, la actividad registró una variación negativa del 0,7%, al tiempo que el índice de la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,2% mensual.

Facturación total y ticket promedio en góndolas

A valores corrientes (precios nominales que reflejan la facturación total en caja), la venta de las cadenas alcanzó los $2.591.042,4 millones, lo que representó un incremento nominal del 25,8% frente a julio de 2025.

Por su parte, el ticket promedio por transacción en los supermercados de todo el país se ubicó en $34.981.

Disparidad por canales: mayoristas y shopping centers

El informe del organismo oficial mostró tendencias desiguales según el canal de comercialización analizado:

  • Supermercados minoristas: Sufrieron una retracción del 2,1% interanual a precios constantes. Los rubros con mayor aumento nominal en góndola fueron Carnes (+39,5%), Verdulería y frutería (+30,6%), Bebidas (+27,7%) y Lácteos (+25,6%).

  • Autoservicios mayoristas: Las ventas cayeron 1,1% interanual a precios constantes. No obstante, este canal registró una leve recuperación del 1,2% en comparación con junio.

  • Centros de compras (Shoppings): Fueron la excepción del mes al registrar un incremento del 1,9% interanual y un alza mensual del 0,5% frente a junio, traccionados por el consumo en los sectores de amoblamientos, decoración y textiles.

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