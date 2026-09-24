Detuvieron en La Plata al acusado de asesinar a un peluquero de un disparo en el pecho

Un hombre de 41 años que se encontraba prófugo de la Justicia acusado de haber asesinado a un peluquero en julio pasado fue detenido este miércoles en la localidad de La Plata. La captura se concretó durante un allanamiento llevado a cabo por detectives de la DDI La Plata con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El sospechoso, conocido en el ámbito policial bajo el apodo de "El Tarta", está imputado por el delito de "Homicidio agravado" por un sangriento episodio ocurrido la madrugada del pasado 12 de julio en la zona de las calles 133 y 525.

Cómo fue el crimen del peluquero en La Unión

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa penal, la víctima concurrió al domicilio de la zona para realizarle un corte de cabello al propietario de la finca.

#Policiales 🚨🔴 Cayó en La Plata el acusado de asesinar a un peluquero de un disparo en el pecho



Un hombre de 41 años, conocido como “El Tarta”, fue detenido en La Plata acusado de asesinar a un peluquero de un disparo a quemarropa. Permanecía prófugo desde julio y fue… pic.twitter.com/LvASxxO8SX — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

En ese contexto, irrumpió un hombre armado que, tras proferir amenazas directas, le efectuó un disparo a quemarropa en el tórax.

Ataque letal: Gravemente herido, el peluquero logró ingresar al interior de la vivienda antes de caer desplomado sobre una mesa en posición decúbito ventral.

Confirmación del deceso: Tras un llamado al 911 efectuado por los presentes, efectivos del Comando de Patrullas y médicos del SAME constataron el fallecimiento en el lugar.

Móvil del crimen: Investigadores de la Subcomisaría La Unión y la DDI determinaron que entre el agresor y la víctima existían conflictos de vieja data.

Los peritajes y testimonios permitieron identificar rápidamente a "El Tarta", sobre quien pesaba una orden de detención dispuesta a mediados de julio que no se había concretado por su condición de prófugo.

El operativo de captura y otra causa pendiente

Tras semanas de tareas de inteligencia, detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI establecieron que el imputado permanecía atrincherado sin salir a la vía pública en un terreno con dos viviendas ubicado sobre la calle 133 entre 529 y 530.

Con el aval de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata, las fuerzas de seguridad irrumpieron con habilitación horaria en el predio. El prófugo fue reducido en presencia de su pareja y sus dos hijos.

Durante el procedimiento las autoridades constataron que sobre el detenido pesaba además un pedido de captura activo por una causa de amenazas tramitada desde diciembre de 2024, por lo que quedó formalmente a disposición judicial por ambos expedientes.