Dánica confirmó el cierre definitivo de su histórica planta en Llavallol y tercerizará la producción

La empresa Dorada S.A., perteneciente al Grupo Beltrán y fabricante de la emblemática marca de margarinas Dánica, confirmó el cierre definitivo de su planta industrial en Llavallol, ubicada en el partido de Lomas de Zamora. La compañía fijó como fecha formal para el cese total de sus operaciones el próximo 30 de septiembre y anticipó que tercerizará la producción.

La decisión impacta de forma directa en los 30 trabajadores que aún permanecían en el establecimiento tras sucesivas etapas de reestructuración y reducción de personal.

Bloqueo de ingreso y la denuncia del sindicato aceitero

La comunicación de la medida generó fuerte tensión en los portones del predio. Los empleados que debían iniciar su turno a las 6:00 de la mañana se encontraron con la fábrica cerrada y un cartel en la puerta firmado por la firma, sin haber recibido previamente telegramas de despido ni cartas documento.

Ante esta situación, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA) intervino de inmediato:

Denuncia laboral: Presentó un reclamo urgente ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando una audiencia con los directivos del grupo empresarial.

Carpa de protesta: Los trabajadores montaron un acampe frente a los portones en defensa de sus puestos de trabajo y en reclamo de precisiones sobre su situación laboral.

Postura gremial: El secretario general de SOEIA, Ezequiel Roldán, ratificó la decisión del gremio de "seguir defendiendo los puestos de trabajo, el salario y el Convenio Colectivo de Trabajo".

Por su parte, el Grupo Beltrán argumentó en su comunicado que la medida responde a un "prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas" y a una fuerte caída en las ventas, ratificando que abonará los salarios hasta fin de mes junto a las indemnizaciones correspondientes por ley.

El fin de una fábrica emblemática fundada en 1939

La planta de Llavallol, un hito en la producción nacional de margarinas y aderezos desde 1939, venía atravesando un deterioro paulatino marcando su tercer cierre en poco más de seis años: