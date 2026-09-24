jueves 24 de septiembre de 2026 - Edición Nº4569

Política | 23 sep 2026

ESTADOS UNIDOS

Milei en Nueva York: “Eliminamos el déficit y sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”

Durante su disertación ante inversores en la sede del Citibank, el Presidente repasó los logros de su gestión, prometió libertad absoluta para el desarrollo de la Inteligencia Artificial y ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas por la vía pacífica.

Javier Milei.
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El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al Instituto Republicano Internacional en la sede del Citibank de Nueva York. Ante un auditorio integrado por empresarios, académicos e inversores internacionales, el mandatario ratificó el rumbo de su gestión enfocado en el equilibrio fiscal, el libre mercado y la seguridad estratégica.

"Los valores de Occidente, la libertad económica y la seguridad estratégica de nuestras naciones se defienden sacándole poder al Leviatán y devolviéndoselo a la gente que crea, invierte y construye el futuro", enfatizó el jefe de Estado al iniciar su exposición tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

Resultados económicos y la ratificación del rumbo

Durante su discurso, el Presidente realizó un balance de las medidas de estabilización implementadas por el Poder Ejecutivo y remarcó la previsibilidad jurídica alcanzada:

  • Equilibrio fiscal y pobreza: "Hicimos lo que nunca hizo nadie en la economía argentina, cortar con el déficit fiscal. Llevamos un track record de haber bajado la pobreza a la mitad, es decir de sacar a 14 millones de personas de la pobreza", aseguró.

  • Crecimiento y comercio exterior: Remarcó tres años de crecimiento consecutivo, un incremento del 23% en las exportaciones y un salto del 338% en el superávit comercial, rechazando los planteos sobre atraso cambiario.

  • Impacto de la Ley de Alquileres: Destacó que su derogación derivó en un aumento del 300% en la oferta de viviendas y una caída real del 30% en los precios.

  • Protección al capital: Resaltó los más de US$ 200.000 millones en proyectos bajo el régimen RIGI e informó el envío al Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir por ley la emisión destinada a financiar al Tesoro.

Rechazo a las regulaciones sobre la Inteligencia Artificial

Un tramo destacado de la presentación estuvo dedicado a la revolución tecnológica y la postura argentina frente a las corrientes internacionales que promueven marcos regulatorios sobre las nuevas tecnologías.

"En Argentina no le vamos a poner un cepo a la Inteligencia Artificial. Vamos a encarar la incertidumbre del mañana dejando que la gente y las empresas decidan libremente. No nos dejemos psicopatear por los colectivistas", aseveró el Presidente.

Finalmente, Milei volvió a fijar postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas, señalando que el reclamo legítimo se convertirá en una "política con consecuencias reales respaldada por una economía sólida" que se perseguirá siempre por la vía pacífica.

La delegación oficial en Estados Unidos se completó con la presencia del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

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