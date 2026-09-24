Pablo Avelluto condenó la actual “pobreza intelectual del PRO”

El exsecretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, se refirió a la “droga” del antikirchnerismo, de la cual él mismo supo consumir. “Se convirtió en una especie de simplificación ridícula. La idea de que la culpa de todo la tiene un sector político. Lo mismo que ha pasado con el antimacrismo, con los antis en general”, planteó.

“La idea de que todo antikirchnerismo es democrático, republicano… ahí lo estamos viendo. Veo a muchos republicanos de entonces hacer silencio, un silencio que atruena de lo sonoro que es cuando las violaciones y los ataques a la libertad de prensa son cosas de todos los días”, planteó en declaraciones a +Perfil.

Asimismo, reflexionó: “Pensar que con la eliminación de un sector político la Argentina va a ser próspera y todo esto, que es una lucha, me recuerda mucho estas tonterías que dice Javier Milei sobre el bien y el mal”.

“La realidad tiene distintas expresiones, distintos matices, y que no podemos intentar eliminar una parte de esa realidad, porque si no vamos a seguir enfrascados en una batalla que no termina nunca”, sumó.

En sus orígenes, “el PRO se imaginaba a sí mismo, con éxito o sin éxito, como un liberalismo democrático, moderno. Pasaron los años y de todo eso solo quedó un antikirchnerismo cerril. La única razón por la cual el PRO dice que existe es para que no vuelvan los kukas. Y a mí eso me parece de una pobreza intelectual, política, democrática, de una pobreza total”, advirtió.

“¿Cómo puede ser que el único sentido de tu vida sea que otro no gane, en lugar de pensar propuestas mejores que las del otro, alternativas políticas más atractivas, más para los votantes, programas y propuestas, ideas que puedan mejorar?”, interrogó el exfuncionario durante la Presidencia de Mauricio Macri.

Luego consignó que “hay una sensación de que para poder afirmar tus ideas, la única manera es destruir al otro, y hay un momento en el que te das cuenta de que la realidad es más compleja y, sobre todo, que toda posición cerril, anti otra fuerza democrática, necesariamente te conduce al autoritarismo”.

“La democracia es alternancia. Es que hoy ganan los que piensan como yo y mañana ganan los que piensan como ellos. Pero todos formamos parte de una misma comunidad. Si el otro se convierte en un enemigo y no en un adversario, cosa que el propio Milei celebra e induce a pensar al otro como un enemigo, como un enviado del mal, no hay democracia posible”, remató Avelluto.

