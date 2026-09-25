Avanzan proyectos de energía solar en escuelas técnicas de Berisso y Ensenada

EDELAP avanza con una iniciativa que combina formación, innovación y sustentabilidad. La compañía firmó convenios con la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2 “Ingeniero Emilio Rebuelto” de Berisso y la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Almirante Guillermo Brown” de Ensenada para el desarrollo de dos nuevos puntos de carga sustentables.

La propuesta forma parte del Plan de Triple Impacto de la empresa y plantea un desafío concreto para los alumnos: diseñar y construir, acompañados por sus docentes, una instalación abastecida con energía solar que luego quedará disponible en cada establecimiento.

Según se detalló, el proceso permitirá a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación técnica, incorporar conceptos vinculados con las energías renovables y participar de las distintas etapas de un proyecto, desde su planificación hasta su implementación.

Cada instalación contará con inflador para bicicletas y tomas para la carga de pequeños dispositivos eléctricos, como celulares. Una vez terminadas, permanecerán en las propias instituciones para uso de toda la comunidad educativa.

La iniciativa da continuidad al primer proyecto de estas características realizado en Magdalena durante 2025, desarrollado junto a la escuela técnica y el municipio de la localidad.

Con estas acciones, EDELAP destacó que profundiza su vínculo con las instituciones educativas de la región y promueve “espacios de aprendizaje aplicado, acercando a los jóvenes al mundo laboral y a los desafíos vinculados con el uso responsable de la energía”.

