Ceremonia de “premiación” a Tarjeta Naranja y Mercado Libre: campeones mundiales de la usura

En el marco de la campaña de Libres del Sur contra la usura de bancos y billeteras virtuales que ha provocado elevados índices de deudas y morosidad en la Argentina, este jueves será el turno de una protesta contra Naranja X.

La agrupación social y política convoca a un reparto de naranjas en la sede de Naranja X ubicada en Leiva 4070, en el barrio porteño de Chacarita.

También en la oportunidad se entregará un trofeo a la empresa del Grupo Galicia por ser junto con Mercado Libre los “Campeones mundiales de la usura”.

Vale mencionar que esta actividad de Libres del Sur surge luego de protagonizar un escrache en la sede de Mercado Libre de Saavedra y en distintas sucursales bancarias del conurbano, y cercanas a la Plaza de Mayo, y de llamar a dos boicots contra Mercado Pago y Mercado Libre, y de participar de las concentraciones frente al Congreso.

“Naranja X le prestó plata a familias argentinas a tasas de usura, cuando esas familias no pueden pagar, vende sus deudas a empresas de cobranza a bajo valor; esas empresas ahora intentan cobrar el 100 % (o más), generando una rentabilidad extraordinaria sobre una inversión mínima, mientras las familias pierden su historial crediticio, sufren hostigamiento y ven multiplicarse sus deudas”, expuso la referente de Libres del Sur, Silvia Saravia.

Acto seguido, dijo tener “expectativas en que el Congreso ponga límites a esta usura y tome nuestras propuestas de una quita del 30 % de las deudas, análisis de cada una de ellas según los ingresos de cada usuario o usuaria y refinanciación de las mismas con una tasa razonable. Además de exigir el cese de hostigamiento a los deudores, sus familiares y contactos en forma inmediata”.