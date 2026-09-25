Indignación: motochorros robaron y golpearon a un grupo de chicos con autismo en González Catán

Un grupo de adolescentes con autismo fue víctima de un robo, no exento de violencia y a plena luz del día, en la localidad matancera de González Catán. Los jóvenes se encuentran con acompañamiento y contención, mientras que los ladrones permanecen prófugos.

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 16.30 horas del martes en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario.

En el video captado por cámaras de seguridad de la zona se ve que los chicos se encontraban caminando y jugando al fútbol en la vereda cuando fueron abordados por dos motochorros.

En esas circunstancias, uno de los delincuentes se acercó a uno de los adolescentes y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregue sus pertenencias.

#Policiales 🚨😡 Indignante: Motochorros asaltaron a 4 jóvenes con autismo que regresaban de la escuela en La Matanza



Un violento episodio de inseguridad ocurrió en la localidad de González Catán, donde cuatro jóvenes con autismo que volvían de estudiar fueron interceptados por… pic.twitter.com/WQAEltWZg8 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

En un momento, el delincuente levantó el brazo con la intención de golpearlo y, ante esta situación, el chico se asustó y se tiró al piso. Segundos después, el sospechoso le pegó un culatazo en la cara, lo que hizo que el muchacho se quede tendido en el suelo.

No contento con todo esto, el maleante le robó las pertenencias que tenía en su bolsillo y luego se acercó a los otros dos muchachos a quienes les exigió los celulares.

Cumplida la faena delictiva, el ladrón se subió a la moto donde estaba su cómplice y antes de darse a la fuga disparó al aire.

Debido a que el hecho no fue denunciado, tomó intervención de oficio el fiscal Fernando Garate, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 1 de La Matanza, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar el recorrido que hicieron los delincuentes tras el robo.

En simultáneo, el instructor dispuso tomar declaración testimonial a las víctimas, sus familiares y los vecinos del barrio.

“Los chicos están muy bien. Y el que fue golpeado también se encuentra bien. Tres de los chicos que no habían sufrido golpes regresaron al centro y se pudo trabajar con ellos, acompañados por los docentes, en lo que pasó y para brindarles contención”, explicó la vocera del Centro Santa Inés, Florencia Flores.

En declaraciones a Radio Mitre, puso de relieve que “para nosotros es importante que los chicos puedan volver solos a sus casas porque forma parte de un proyecto de autonomía, porque son chicos que tanto en su escuela como su familia los acompañamos para que ellos tengan herramientas y estén en la sociedad. Y haber pasado una situación nos afecta muchísimo”.

“Lo rescatable es cómo ellos se unieron ante esa situación. Salieron a pedir ayuda, con la forma que ellos pudieron expresar lo que les estaba pasando. Es una población muy sensible, muy emocional, y eso en la escuela lo trabajamos mucho”, finalizó.