Los Harlem Globetrotters celebran sus 100 años también en Buenos Aires

Líderes en romper barreras y hacer historia, los mundialmente famosos Harlem Globetrotters anunciaron que Buenos Aires será una parada clave de su “100 Year Tour”, la gira más legendaria en su historia, con un show en Obras Sanitarias el domingo 1 de noviembre. Las entradas ya están a la venta vía web.

Esta temporada del centenario es una celebración única en un siglo: 100 años de movimientos increíbles que hacen decir “¡No puede ser!”, 100 años de momentos de “¡Wow!” y 100 años de emoción sobre la cancha. Desde volcadas que desafían la gravedad hasta trucos que cambian las reglas del juego, los fanáticos podrán sentir la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer.

Por primera vez, el equipo también presentará sus nuevas camisetas por los 100 años, en homenaje a un siglo de impacto global, mientras se enfrenta a sus históricos rivales, los Washington Generals.

Los fanáticos también podrán disfrutar de nuevas sorpresas, como la Golden Basketball de Spalding, las épicas experiencias Magic Pass previas al show y una inolvidable sesión de autógrafos de 5th Quarter (¡gratis para todos!), haciendo de esta una celebración como ninguna otra.

Desde romper la barrera racial de la NBA con figuras destacadas como Nat “Sweetwater” Clifton, quien firmó un contrato profesional como miembro de los New York Knicks, o buscar a futuros integrantes del Salón de la Fama como Wilt Chamberlain y Connie Hawkins; pasando por Curly Neal y Meadowlark Lemon, quienes deslumbraron a multitudes con localidades agotadas; hasta abrir las puertas del básquet profesional a las mujeres y encantar a miles de personas alrededor del mundo como el primer equipo en globalizar este deporte; y llegando al actual grupo de hombres y mujeres que son estrellas dentro de la cancha y en cada pantalla, los Harlem Globetrotters son incomparables por su alcance, impacto, reconocimiento y por lo que representan como “Embajadores de la Buena Voluntad”.

🔥 BUENOS AIRES… ¡VENTA GENERAL YA DISPONIBLE!



Un show que tenés que vivir SI O SI. 🏀

Los @harlemglobetrotters llegan al Estadio Obras para un partido inolvidable.



📅 01 DE NOVIEMBRE

📍 ESTADIO OBRAS



🎟️ Tickets ya disponibles a través de https://t.co/IGNHDyZUap con todos… pic.twitter.com/lNkJU0tg0v — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) September 10, 2026

El actual equipo de hombres y mujeres de élite, poseedor de más de 80 récords Guinness World Records sin precedentes —incluidos 18 establecidos tan sólo el año pasado, la mayor cantidad de cualquier equipo en cualquier deporte— presentará una nueva propuesta de volcadas que desafían la gravedad y trucos que cambian las reglas del juego frente a sus conocidos rivales, los Washington Generals, el domingo 1 de noviembre.

