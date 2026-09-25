Eximición del pago de ABL a restaurantes y hoteles de CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volverá a eximir del pago del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Servicios Generales (ABL) a hoteles y restaurantes durante el primer semestre de 2027.

La decisión, anunciada por el jefe de Gobierno Jorge Macri en el marco de la presentación del Presupuesto 2027, representa una renovación de la medida implementada durante la primera mitad de este año para acompañar al sector privado y aliviar parte de sus costos operativos.

“Detrás de cada experiencia turística hay miles de trabajadores y empresas que hacen posible que Buenos Aires esté activa durante todo el año. La hotelería y la gastronomía son parte central de esa propuesta y tienen un impacto que va mucho más allá del turismo: generan empleo, movimiento económico y oportunidades para toda la Ciudad”, afirmó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires también se descubre a través de sus puentes: recorridos que regalan nuevas perspectivas, vistas inesperadas y rincones para detenerse a contemplar la ciudad. 🌉✨#BuenosAires #Tourism pic.twitter.com/ZI8i3BmvK3 — VisitBuenosAires (@visitbaok) September 24, 2026

En este sentido, la continuidad del beneficio se suma a una política de trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y el sector privado, con el objetivo de fortalecer una oferta turística competitiva, diversa y activa durante todo el año.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben completar el registro, el cual debe detallar:

Número de partida inmobiliaria.

Domicilio de explotación inscrito en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE).

Fecha de inicio y de finalización del contrato de locación y comodato, en caso de corresponder.

Nombre y apellido o razón social del locatario o comodatario, según corresponda.

CUIT del locatario o comodatario, en caso de que corresponda.

Actividad declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según el “Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”, desarrollada en el inmueble objeto del beneficio.

La Ciudad es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.