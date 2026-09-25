La nueva Miramar: del yoga en la playa a la gastronomía VIP

Miramar, conocida como “La Ciudad de los Niños”, presentó una nueva estrategia de posicionamiento turístico como destino de todo el año que se hará presente en la próxima FIT 2026 (Feria Internacional de Turismo) a realizarse en La Rural de Palermo.

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La cuenta regresiva ya comenzó y muy pronto La Rural volverá a convertirse en el punto de encuentro del turismo.



Destinos, experiencias, tendencias, negocios, innovación y todo lo que hace grande a la industria, en un solo lugar.



📅 26 al 29 de… pic.twitter.com/NoPlbuKsgO — FIT América Latina (@feriadeturismo) September 23, 2026

El plan se basa en siete productos ya consolidados que trascienden la modalidad tradicional de sol y playa. La propuesta busca diversificar la experiencia del visitante, poniendo en valor los recursos naturales, culturales y productivos del territorio.

Sol y Playa como experiencia de bienestar

Además de la tradicional propuesta de disfrutar el sol, arena y mar, la playa se promueve como un escenario para varios tipos de actividades complementarias: que trascienden las caminatas por la costa, la contemplación, el encuentro para tomar mate, la meditación y las clases de yoga al aire libre, utilizando el recurso natural como sustento de bienestar. Es toda la gama de turismo activo y deportivo que se organiza a lo largo del año como kayak, surf, windsurf, paddleboarding, kitesurfing y otros.

Turismo productivo

Para este segundo semestre se dará impulso a los productores locales a través de las Feria de Artesanos, Feria de la Economía Social , Feria Verde, Feria del Bosque Energético, Feria Pupa, Feria del Ecoparque y Feria de Microemprendedores de General Alvarado, con una fuerte impronta ecológica.

Asimismo, se destaca la producción de gin y whisky como producto de calidad. La comunidad local encontró en la actividad turística un medio para mostrar su talento y su quehacer profesional, convirtiéndolo también en su medio de vida disponible no sólo en verano sino todo el año.

Turismo urbano

Se destaca el eje comercial de la Peatonal 9 de Julio, con gran cantidad de negocios que permanecen abiertos durante todo el año. Se supera así la antigua división entre un centro de invierno y uno de verano, logrando mantener una actividad permanente.

Miramar Místico

El Bosque Energético y el Vivero Dunícola Florentino Ameghino se configuran como sus principales exponentes. En el Bosque Energético se pueden realizar visitas guiadas o visitas autónomas. En el Vivero, además del área recreativa, se encuentran los Circuitos Turísticos y Recreativos, senderos diferenciados por colores según nivel de dificultad y duración, vinculados a la modalidad de turismo activo. Hay sitios para caminar, tomar el té, hacer cabalgatas y demás.

Turismo Cultural

La Bienal de Arte de Miramar es su principal exponente, la cual se realiza cada dos años, destacándose 28 muros realizados a mano y esculturas, además de intervenciones en distintos espacios urbanos como la Torre de Agua y las estructuras corpóreas “M Familia" y “Miramar”, realizadas en la edición 2019, 2021 y 2025 respectivamente.

Turismo Activo

La ciudad ofrece oportunidad para realizar todo tipo de deportes y actividades al aire libre. Todas ellas tienen como escenarios el Parque de los Patricios, el espacio costanero, el Vivero y el Bosque Energético, aptos para senderismo, ciclismo, running y actividades recreativas de distinta exigencia.

Turismo Gastronómico

Con una amplia variedad de oferta en precios y especialidades, se destaca la pesca del día como producto identitario. Se suma la reciente apertura de emprendimientos gastronómicos de carácter familiar especíializados en sushi ubicado en la zona de Parque Mar. Los restaurantes de playa completan una propuesta donde la experiencia alimentaria se vuelve un momento memorable.

Con este abanico de opciones, es anticuado pensar en Miramar como solo un destino de verano. Tan cerca de Mar del Plata, con opciones que suman turismo rural, histórico, golf y demás, la ciudad es naturaleza, mística, arte, producción local y gastronomía durante los 365 días del año.



