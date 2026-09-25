Javier Milei en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia”

El presidente Javier Milei encabezó una disertación de veinte minutos en el exclusivo Club de Economía de Nueva York, ubicado a pocas cuadras de Central Park. Frente a un salón repleto de banqueros, inversores y representantes del sector financiero internacional, el jefe de Estado presentó los resultados de su programa de estabilización e incentivó el desembarco de capitales privados proyectando un fuerte ciclo de expansión en caso de obtener la reelección en los comicios presidenciales de 2027.

"Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real", aseveró el mandatario en el inicio de su exposición.

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El presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico durante una conferencia ante empresarios, académicos e inversores en Nueva… pic.twitter.com/b5DVScD0QJ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 24, 2026

Proyección de inversiones, salarios y sectores estratégicos

Durante su intervención, Milei sostuvo que la continuidad del modelo de mercado asegurará la consolidación de las inversiones internacionales con impacto directo en el nivel de ingresos de la población:

Aceleración de inversiones: Destacó que el flujo de capitales en sectores como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria avanza a gran velocidad y se acelerará aún más con la llegada de ramas productivas del futuro.

Impacto en los salarios: Afirmó que la llegada de divisas "se va a reflejar de forma clara en los salarios y va a solidificar por largo plazo el apoyo al cambio radical del modelo económico" .

Continuidad política: Definió el escenario proyectado no como un evento fortuito, sino como "la continuidad natural del rumbo al que nos hemos aferrado durante nuestro primer mandato".

Discurso del Presidente Javier Milei en The Economic Club de Nueva York. pic.twitter.com/iwLcPijTfg — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 24, 2026

"27 meses de crecimiento" y la baja del riesgo país

Al repasar los indicadores macroeconómicos de su gestión, el mandatario resaltó la ruptura del ciclo histórico de recesión e inestabilidad cambiaria en la Argentina:

Actividad económica: Aseguró que el país acumula 27 meses consecutivos de crecimiento sostenido y que 13 de los 15 sectores productivos principales que componen el estimador mensual de actividad muestran signos positivos.

Recuperación del PBI: Afirmó que el PBI por habitante superó el pico máximo previo a la "década perdida entre 2011 y 2023" , alcanzando tres años consecutivos de expansión por primera vez en décadas.

Variables financieras: Puso en valor la caída del riesgo país de 3.000 a 500 puntos básicos, la desaceleración de la inflación del 211% anual a cerca del 30% y la reducción de la deuda pública consolidada neta a menos del 40% del PBI.

"Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político", remarcó Milei ante el auditorio norteamericano.

Para concluir su disertación, el Presidente afirmó que el Poder Ejecutivo se encamina a convertirse en "el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos", hito que consideró fundamental para lograr el despegue definitivo de la economía nacional.