Un exfutbolista de River volvió a quedar detenido tras atacar a una policía y quitarle el arma

El exfutbolista de River Plate Ezequiel Cirigliano fue detenido nuevamente este jueves 24 de septiembre tras protagonizar un grave episodio de violencia en el barrio de Villa Pineral, partido de Tres de Febrero. El exmediocampista de 34 años quedó privado de su libertad e imputado por los delitos de "Robo" y "Atentado a la autoridad" luego de sustraerle el arma de fuego a una mujer policía.

De acuerdo con los reportes oficiales de la fuerza de seguridad, el hecho se desencadenó cuando el exjugador caminaba por las inmediaciones de un puesto de control a cargo de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). Sin motivos aparentes ni mediar palabra, Cirigliano irrumpió en el lugar y comenzó a forcejear violentamente con una agente que se encontraba de guardia.

Forcejeo, huida a pie y rápido operativo cerrojo

Durante la agresión física, Cirigliano logró desarmar a la mujer policía y apoderarse de su pistola reglamentaria. Con el armamento en su poder, el exdeportista se dio a la fuga a pie a toda velocidad en dirección a su domicilio particular.

Ante el alerta emitido por la agente agredida, efectivos de la Comisaría 4ª de Tres de Febrero activaron un operativo de búsqueda en la zona. Los uniformados lograron rodear e ingresar a la vivienda del exjugador, concretando su aprehensión y recuperando el arma oficial intacta. La causa penal quedó radicada en el Departamento Judicial de San Martín, que definirá las medidas procesales en las próximas horas.

Un delicado cuadro de salud mental y sus intentos de reinserción

Este nuevo arresto vuelve a encender las alarmas sobre el estado de salud de Cirigliano. Tras su regreso de Europa en 2022, su entorno familiar confirmó públicamente que el exfutbolista padece un cuadro severo de esquizofrenia y depresión: